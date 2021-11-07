【11/7台灣本土+0、死亡+0】增4例境外移入

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增4例COVID-19境外移入確定病例，其中有3例為突破性感染，分別完整接種AZ、俄羅斯衛星五號以及科興疫苗；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自聖克里斯多福及尼維斯(案16550)、蒙古(案16551)、越南(案16552)及馬來西亞(案16553)入境，入境日介於10月24日至11月5日。

指揮中心發言人莊人祥表示，3例突破性感染個案分別為，案16550自聖克里斯多福及尼維斯入境的20多歲男性，曾於8月中接種第2劑AZ疫苗；案16551自蒙古入境的10多歲女性曾於7月初在蒙古接種第2劑衛星五號疫苗；案16553自馬來西亞入境的10多歲男性於7月底接種第2劑科興疫苗。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,442例確診，分別為1,798例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。