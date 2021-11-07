爆「疥瘡」院內群聚！台北聯醫陽明院區匡列57人已有2人確診

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台北市立聯合醫院陽明院區日前爆發「疥瘡」群聚感染，陽明院區醫務長何清幼表示，已針對同病房共57名病人及員工進行皮膚檢查，結果2名病人確診，已安排治療和病房清消。

何清幼表示，陽明院區成人呼吸照護病房於9月30日收治1名疥瘡病人，該病人已在其他醫院治療了10幾天，後來轉院到陽明院區治療照護，10月29日檢查已為陰性。

但在10月29日當天，同一病房另有病人皮膚出現紅疹，院方立即啟動感控調查及採取防治措施，針對病房所有病人及員工共57人進行皮膚檢查，結果有2名病人確診，立即安排治療。

聯合醫院今（7）日發布新聞稿表示，由於疥瘡有潛伏期，針對其餘55名陰性的病人及員工，將持續監測並安排檢查。

聯合醫院強調，院方針對疥瘡陽性及發生皮膚紅疹個案均提供適切治療，且全面清消病房環境，並要求工作人員落實手部衛生與防護裝備正確穿戴，布類制服加強消毒處理，以杜絕傳染風險。

根據疾管署網站資料指出，「疥瘡」是一種因皮膚感染到節肢動物疥螨（Sarcoptes scabiei）而引起嚴重搔癢的皮膚病。典型的症狀為皮膚劇癢且夜間更為嚴重，同時出現很小卻引起劇癢的水泡、膿泡以及全身的搔破痕跡。

疥瘡傳播方式主要經由人與人之間皮膚直接接觸而感染外，亦可藉由衣物或被單等傳染疥螨。疥螨在侵入皮膚角質層而寄生在人體皮膚表面，分布在人體皺摺處及柔軟的地方，所以在病人的手指間、腳趾縫、腋下、下腹、屁股、陰部、女性的乳房下等處會長出奇癢無比的疹子，晚上棉被蓋上後會更癢，甚至會讓人半夜癢醒，難以入眠。

衛福部南投醫院補充說明，疥瘡的症狀包含在皮膚上可以發現散在性粟粒大之小丘疹，其色微紅至深紅，其尖頂可見小水疱或小膿疱。這些皮疹會產生劇癢，特別是在夜間更加嚴重，因此還可以在皮膚上看見抓痕，結痂之丘疹或小色素沈著點，甚至因搔抓而產生繼發性細菌感染或濕疹樣變化。