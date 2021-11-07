2021 ITF台北國際旅展　飯店、樂園力拼親子與跨年商機　限時入住還享房間免費升等

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2021台北國際旅展正逢周末，展場擠進滿滿人潮，許多民眾把握年末最後一波的旅遊優惠，瞄準餐券、住宿券，提早開始規劃明年的假期，旅宿業者和遊樂園業者則瞄準親子商機，紛紛祭出限量超殺優惠，讓親子輕鬆暢玩台灣一圈。

國內疫情趨緩，旅宿業者和遊樂園業者紛紛祭出超殺優惠，推出親子行程，義大天悅飯店推出「天月安心遊住宿券」下殺3,299元，享有雙人房住宿1晚以及自助早餐2客，若於特定時間前入住，平日可免費升等至星悅尊榮家庭房；義大皇家酒店則是推出「旅行趣住宿券」，優惠價4,299元，除了雙人住宿1晚以及自助式早餐，旅展現場購買再免費升等雅緻家庭房或經典客房，並贈送12歲以下兒童早餐2客，限時入住更享有平日加贈義大世界禮券500元與一般週六不收假日加價等好康。

愛露營的朋友則別錯過宜蘭礁溪老爺酒店，每套16,500元的「樂活假期」可住一晚五星溫泉套房，還加贈露營車體驗，另外針對國小學童規劃的3天2夜「9,999元兒童風格野營」旅展現場限量20組，要搶要快！

深受大小朋友喜愛的主題樂園，劍湖山世界喊出只要4,999元，就可以享受一泊二食+門票；花蓮遠雄悅來大飯店也結合海洋公園推出多項優惠方案，一泊一食4,199 元、一泊二食5,500元，就連一泊二食+門票也只要6,999元，堪稱年度最強優惠！

喜愛動物的民眾看過來，大小朋友都喜愛的埔心牧場55折門票優惠，除了門票更包含環場列車與100元牧場點券，旅客可以在場內吃喝玩樂無負擔；南臺灣的頑皮世界野生動物園門票原價480元，旅展期間超值優惠只要350元，在現場打卡還有送精美小禮！九族文化村在這次也力挺ITF，門票原價850元，旅展限量搶購只要650元，還送你免費搭乘日月潭纜車。

趁旅展撿好康 歡度聖誕熱鬧跨年趣

新北市觀旅局特別邀請「新北歡樂聖誕城」周邊的飯店、觀光業者，推出聖誕促銷方案，新板傑仕堡有氧酒店規劃了「傑仕堡迎聖誕活動」，旅展優惠價每人只要2,000元起即享有入住雙人客房，含自助早餐。

為了迎接聖誕假期，南臺灣墾丁福華飯店為也推出一泊二食優惠，只要憑3,900元住宿券就可入住，假日價差優惠只要補1000元，並且再招待雙人英式下午茶1份，意即只要4,900元就能與家人朋友一起歡度聖誕假期！

年末與家人朋友的聚餐機會也變多，多家飯店也趁勝追擊推出餐券，台北美福飯店推出「彩匯自助餐券」，每人最低67折720元起，而「超值美食通用券」則可品嚐港台日義四大主題餐廳的精緻美味，一次購買五張可兌換價值5,500元的餐點；寒舍集團旗下的台北喜來登及台北寒舍艾美首度推出「十二廚及探索廚房平假日自助下午餐聯合券」每組四張4,600元，讓你一次品嚐2間自助佳餚的美味。

而連續3年榮獲米其林推薦的大倉久和大飯店「桃花林中華料理」也不惶多讓，針對旅展現場限定推出「烤鴨一吃券」特惠價1,500元，此外歐風館自助餐廳則推出平日午餐券64折的優惠，4張一組原價5,632元，旅展優惠只要3,600元，等於一張只要900元就可以享用包括現煎鐵板牛小排與生食級干貝。

國旅型態更多元 鐵道旅遊帶你玩全台

隨著疫情退燒國旅大爆發，鐵道旅遊成為流行玩法，藉著臺鐵、林鐵、高鐵等不同類型的鐵路，不僅可體會鐵道的獨有風光，更可深入臺灣各角落發掘特色小站。

農委會林務局網羅各大森林場域，匯集豐富的鐵道資源，讓民眾走進自然、發現森林自然之美，其中結合阿里山林鐵主題列車特別打造「蒸汽火車─楓華絕代1日遊」旅展優惠每人2,400元、「遇上1000公尺的微笑1日遊」優惠價每人1,899元，以及讓民眾可以體驗烏來觀光台車的「烏來林業探幽趣1日遊」每人1,900元，四人同行、一人免費。

而許多民眾南來北往的好夥伴－台灣高鐵公司今年再度力挺國旅，推出「國旅聯票」、「高鐵假期」等多項超狂優惠，首度參展的高鐵「國旅聯票」，提供搭配多樣化旅遊商品，加購高鐵車票享75折優惠，此外，現場下單「高鐵假期」，就可獲得「高鐵聯名盥洗包」，指定商品單筆訂單滿5,000元，再送「標準車廂對號座5折乘車券」乙張，歡迎民眾到旅展現場以最優惠的方式了解各式鐵道旅遊。

舞台表演精彩多元 各式講座幫旅行充電

台灣觀光協會表示，今日（7）日的旅展舞台也同樣精彩，除了由野柳海洋世界帶來的吉祥物表演秀外，嘉義縣文化觀光局也以「跳動的山林」展現阿里山鄒族部落的熱情與奔放。

此外，為了滿足大家想出國的心情，特別舉辦講座帶來最新的觀光情報，如日本所澤市【有充滿的魅力所澤市】、茨城縣【充滿風光明媚的大自然景觀】以及近鐵集團的【奢豪鐵道之旅．近鐵電車帶你玩遍日本奈良與三重縣】等，歡迎民眾把握剩下2天展期，搶先為未來的出境旅遊做規劃！

＊以上住房、門票和餐券等優惠以各大飯店、樂園、農委會和高鐵官方公告為準，如有疑問請洽各大業者詢問＊