【COP26最大規模遊行】蘇格蘭10萬人上街要求加速應對氣候變遷

COP26召開以來最大規模遊行6日在蘇格蘭格拉斯哥市登場。 COP26召開以來最大規模遊行6日在蘇格蘭格拉斯哥市登場。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）在蘇格蘭格拉斯哥6日有約10萬人走上街頭，要求政治人物、跨國企業和富裕國家加快應對氣候變遷，並解決社會和經濟不平等。

6日的遊行是聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）於10月31日在蘇格蘭格拉斯哥召開以來規模最大的一場，格拉斯哥上一次出現10萬人遊行是2003年反伊拉克戰爭。

這場路線總長約6公里的遊行集會是「全球行動日」（Global Day of Action）一環；主辦的國際非政府組織串連平台COP26 Coalition明天起至10日還將舉行「氣候正義人民峰會」（People's Summit for Climate Justice），與他們認為虛偽、不正義的官版氣候峰會較勁。

遊行隊伍接近中午自市區西側的開爾文格羅夫公園（Kelvingrove Park）出發，向東行進並以在格拉斯哥綠地（Glasgow Green）長約兩小時的集會為活動高潮，下午5時許散會。

英國廣播公司（BBC）和中央社報導，瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）未如預期對群眾發言。她於5日參加以學生為主力、規模較小的示威活動，在舞台上對群眾稱COP26「失敗」了。

COP26 Coalition發言人芮曼（Asad Rehman）對集會群眾說，在各大洲總計有306場行動響應，光是在英國就至少有50萬人上街。

儘管格拉斯哥天氣極度不穩定，在約攝氏10度的氣溫下颳強風，還下起一陣陣大雨，遊行群眾熱情不減，音樂、舞蹈及各種創意裝扮增添嘉年華氣氛，也有許多小朋友參加。

遊行民眾來自世界各地，包括南太平洋、中南美洲、非洲，訴求則五花八門，其中以向來被視為大自然守護者的原住民族群特別受關注，社會主義、無政府主義者的能見度也很高。

多數群眾主張，氣候變遷不只是環境，也是社會、經濟、種族和性別議題，凸顯持續惡化的各種結構性不平等、不正義，各國既得利益者必須儘快扛起責任，而不是心存僥倖。

30多歲的丹尼爾（Daniel）帶著2歲和5歲的孩子參加遊行。他接受中央社記者採訪時說，「這是（改變情況）的最後機會了」；事關他孩子的未來，若他現在不行動，以後要怎麼面對孩子質問。

57歲的寶拉（Paula）則說，對環境友善、符合公平正義的工作機會應特別獲資金支持。資本主義已破產，應徹底改變現有經濟模式。

可見於遊行的標語包括「我（地球）要死了，你們怎麼還不努力」、「做愛，不要製造二氧化碳」、「在地球生活讓我性興奮」、「我們沒有第二個地球」、「停止廢話連篇」、「氣候正義就是還我土地」、「終結二氧化碳殖民主義」（END CO2LONIALISM）、「節約用炭燒富人」。

活動期間可聽見口號「氣候正義現在就要」、「氣候資本主義是犯罪，不是解套」、「海平面上升，我們也起身（奮戰）」、「黑命關天」（Black Lives Matter）等。