台南大員皇冠假日酒店 週末享受慢食好時光

台南大員皇冠假日酒店的元素餐廳推出半自助式套餐以來，反應熱烈，11月換新菜色，推出8道個人主菜，法式、美式、義式、台式多樣選擇，及3道素食西式料理，輕食自助吧餐檯也推出季節限定菜色，新增台灣鯛、菱角特色料理，讓您週末不緊張，3小時慢食享用美好時光。

隨著疫情警戒降級，國人旅遊與用餐的需求回溫，許多好久不見的親友，更是紛紛相偕一起外出，找尋有品質的餐點與精緻的用餐空間，好好放鬆一下緊繃的心情。元素餐廳自9月推出半自助式套餐以來反應熱烈，主菜加上輕食自助吧，滿足了週末慢食的心情，能夠吃巧又吃飽。11月更加碼從6道增加至8道個人主餐，當中包含3道素食西式主菜，讓選擇更豐富，結合異國風味的8道主菜分別為：「勃艮第紅酒燉牛肉」則是高人氣的首選主菜，選用肥瘦適宜、局部帶筋、一頭牛只有2塊的牛臉頰肉，先煎後燉，以蔬菜、牛骨汁、紅酒經過細火慢燉4個小時，肉嫩又帶筋Q的雙種口感。

「柚香香料烤雞腿」則是搭配大白柚入菜的限定主菜，取用柚皮特有的果香，先將柚皮的精油擠壓入醃料內，並搭配柚子果泥、柚子醬與韓式烤肉醬，以黃金比例的配方調製，選用Q彈多汁的去骨雞腿肉，醃製約30分鐘，口感類似照燒雞腿卻多了一股清新柚香，控制170度的溫度，烤15分鐘至表皮呈現金黃色澤，雞腿吃起來有鹹、甜、香多層次風味。「桃木煙燻鴨腿」將桃木煙燻過的鴨腿，煎到表皮酥香，配上解膩的義大利巴薩米克醋，滿足想大口吃肉的您。「美式豬肋排」用杜松子、月桂葉等香料將肉醃製入味，配上烤肉醬烤到多汁軟嫩，讓人吮指回味。「清蒸時令鮮魚」一直是愛吃魚的台南人所喜愛，以整尾當天現流魚，以廣式魚露清蒸，魚肉鮮甜完整保留。

為了滿足素食者的需求，這次特別加入3道素食主菜，「松露野菇燉飯」選用高級松露醬，並加入新鮮香菇、鴻喜菇、杏鮑菇等，以鮮奶油拌炒，再加入高湯與米飯燉煮入味，香氣濃郁，口感滑順，身受素食者與女性的喜愛。「茄汁義大利麵」以百里香、迷迭香等義式香料，與新鮮番茄、菇類、彩椒等一起與茄汁拌炒，微酸茄汁風味很適合均衡健康飲食的人。「猴頭菇排、黑胡椒醬汁」則滿足了素食者吃排餐的需求，將猴頭菇雙面煎到酥香，口感札實、軟脆又不乾澀，淋上主廚特製的黑胡椒醬汁，造就讓人意猶未盡的好滋味！

元素半自助式套餐「單人份」採現點現做，不僅主菜很吸睛，輕食自助吧上的菜色也不遜色，有菱角入菜的「乾燒菱角鍋粑雞」與「菱角黑蒜雞湯」，還有台灣鯛創意料理的「七股鹽山焗烤鯛魚」與「炙燒鯛魚佐沙巴翁醬」等，季節限定輪替上場，另有沙拉吧、冷菜、熱菜、湯品、壽司、甜點、冰棒，暢飲茶類、果汁等軟性飲料。元素半自助式套餐僅於週六、週日及國定假日將開放午餐與晚餐時段，訂位專線06-512-1920。