台灣自購59.4萬劑AZ疫苗11/6晚間抵桃園機場　效期至11/30•指揮中心: 將盡快施打

最新一批台灣自購AZ疫苗約59.4萬劑，6日晚間抵達桃園國際機場，由荷蘭航空班機載送。根據中央流行疫情指揮中心新聞稿指出，這批疫苗效期將... 最新一批台灣自購AZ疫苗約59.4萬劑，6日晚間抵達桃園國際機場，由荷蘭航空班機載送。根據中央流行疫情指揮中心新聞稿指出，這批疫苗效期將於11月30日到期。中央社

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（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）政府自購59.4萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的阿斯特捷利康（AZ）疫苗，今天(6日) 晚間6時48分運抵桃園國際機場。中央流行疫情指揮中心今天下午發布新聞稿表示，本批效期至今年2021年11月30日。

指揮中心發言人莊人祥下午表示，將盡快把握效期之前施打完畢。

指揮中心今(6)日新聞稿指出，AstraZeneca疫苗約59.4萬劑今晚抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。



指揮中心指出，該中心係於去(2020)年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計已約712萬劑到貨。

到貨日期與數量分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑、10月13日136萬劑、11月4日14.2萬劑，及本次提供第十三批59.4萬疫苗。

本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至2021年11月30日。

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