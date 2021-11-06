台灣醫師節慶祝大會 蔡英文、陳時中感謝全國5萬2,000多位醫師奉獻

總統蔡英文、衛福部長陳時中今（6）日出席「第74屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」，頒發全國醫師防疫特殊貢獻獎。 總統蔡英文、衛福部長陳時中今（6）日出席「第74屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」，頒發全國醫師防疫特殊貢獻獎。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）在醫師節前夕，中華民國醫師公會全國聯合會今(6)日舉辦慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮，由醫師公會全聯會邱泰源理事長主持，總統蔡英文、衛福部長暨防疫指揮官陳時中蒞臨頒獎，今年總共頒發行醫40年以上「資深醫師」1,321位，蔡英文感謝醫療及防疫人員的奉獻與付出，讓臺灣經濟與社會都有振興的機會，她也感謝醫師公會爭取許多國際上的肯定和支持，協助提升臺灣的國際地位。。

台灣醫師節定於每年11月12日，今年慶祝大會頒出的獎項除了予千名資深醫師外，還有【全國醫師防疫特殊貢獻獎】予5位醫師、【台灣醫療典範獎】予20位醫師、【台灣醫療貢獻獎】予14位醫師、以及【臺灣醫療報導獎】予優質醫療新聞報導製作團隊。

邱泰源理事長表示，今年COVID-19疫情發生以來，全國五萬名醫師及醫事人員日夜執行防疫工作，共同努力守護國人生命健康安全，使台灣人民得以如常生活，防疫成果並為世界各國所稱羨及肯定。在此次疫情中，全台各級醫師公會也扮演著重要角色，除協助整備防疫物資外，並以醫師專業的角度在大眾媒體中宣導正確防疫觀念，以穩定台灣民心。

今年總統蔡英文親臨大會頒發【全國醫師防疫特殊貢獻獎】予丁榮哲醫師、陳穆寬醫師、洪德仁醫師、劉建良醫師及盧榮福醫師等5位受獎代表。蔡英文致詞時表示，感謝全國5萬2,000多位醫師，長期投入與提供國人高品質的醫療，以及在疫情期間投入防疫的辛苦，讓臺灣經濟與社會都有振興的機會，她也感謝醫師公會爭取許多國際上的肯定和支持，協助提升臺灣的國際地位。

蔡英文說，在疫情期間，邱泰源理事長串聯全國醫護人員，定期召開全國性應變會議，除了啟動所有醫療資源協助政府防疫，也給政府許多寶貴的建議，因此政府才能跟第一線的醫護人員密切合作，一起度過疫情的挑戰。

大會另頒發【台灣醫療典範獎】予20位醫師及【台灣醫療貢獻獎】予14位醫師，彰顯默默奉獻、堅守崗位的醫師，爭取社會大眾對醫師的認同與信賴，進而改善醫病關係，提升台灣醫療品質，增進民眾健康福祉。

此外，醫師公會創辦【臺灣醫療報導獎】今年已邁入第七屆，本獎分為「平面類」、「新媒體類」、「廣電類」及「徵文類」4項，期透過各界優良的作品，漸漸改善醫療環境，促進醫病關係和諧，藉由媒體專業的報導，提供社會穩定的力量。