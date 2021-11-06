台灣桃園市長鄭文燦敷「黑面膜」•模擬包青天宣導「水土保持」 另率市府團隊與美國AIT進行壘球賽

桃園市政府與在地企業合作，製作「黑面膜」呼籲山坡地保育，市長鄭文燦（左）也親自敷上黑面膜，模擬包青天正義凜然的形象拍攝宣傳片。（桃園水務... 桃園市政府與在地企業合作，製作「黑面膜」呼籲山坡地保育，市長鄭文燦（左）也親自敷上黑面膜，模擬包青天正義凜然的形象拍攝宣傳片。（桃園水務局提供）中央社

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）桃園市政府與在地企業合作，製作「黑面膜」呼籲山坡地保育，桃園市長鄭文燦也親自敷上黑面膜，模擬包青天正義凜然的形象拍攝宣傳片，以人臉比喻山坡地，宣導水土保持的重要性。

鄭文燦今天（6日)也在臉書發表他敷上黑面膜、飾演「坡青天」宣傳水土保持的影片(如下) ，不少網友都按讚。

此外今天上午，鄭文燦還穿上球衣，帶著市府團隊與美國在台協會AIT，在桃園國際棒球場，進行一場業餘且熱血的壘球友誼賽。

AIT處長孫曉雅也參加了在桃園體育場舉行的AIT 壘球錦標賽，為AIT壘球隊與桃園市政府員工和樂天桃猿隊的比賽加油，並會見了一直在體育領域推動性別平等的台灣女性倡議者。

孫曉雅處長的桃園隊球衣 (圖/鄭文燦臉書)

由左至右：台灣第一位棒球女主審劉柏君、桃園市長夫人林俞汝、桃園市長鄭文燦、AIT處長孫曉雅、桃園市資訊科技局長余宛如、前跆拳道國手現任桃園市體育局長莊佳佳。(圖/美國在台協會AIT)

圖/美國在台協會AIT

桃園市政府水務局今天發布新聞稿表示，桃園市政府與企業合作，結合在地竹炭及環保創意設計出「黑面膜」，用需要保水保濕的臉部比喻需要被保水護土的大地，並以面膜象徵水土保持的功效，黑色則象徵正義的包青天，並由鄭文燦飾演敷上黑面膜的「坡青天」。

水務局表示，多數山坡地坡度陡峭、地質脆弱，加上地震、暴雨集中及人為恣意開發，使得崩塌、地滑、土石流等天然災害頻繁，如果沒有做好坡地保護，會加速破壞環境，造成坡地災害發生。

水務局表示，山坡地就像人臉一樣，要做好保水保濕，做好水土保持與坡地維護工作，就可以減少災害發生；桃園市水土保持服務團每週一、四上午會在水務局提供諮詢服務，民眾若有山坡地開發申請等相關問題，可預約服務團至現地輔導。

圖/鄭文燦臉書