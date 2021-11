美國跨黨派議員提案合作監控傳染病　台灣指揮中心：樂觀其成

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國跨黨派議員近日提案,建議在美國在台協會設立傳染病監控中心。中央流行疫情指揮中心今天(6日) 表示,台美疾病防治單位原本就有交流,若法案通過將有更多資源挹注,對此樂觀其成。

為力阻未來再次發生疫情,美國跨黨派議員4日提出「美台公衛保護法案」,要在美國在台協會設立傳染病監控中心。

法案指出,每年挹注近新台幣3800萬元,並派美國傳染病專家進駐,監控區域公衛情況,同時也與衛生福利部疾病管制署合作區域傳染病監控。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在疫情記者會上表示,台灣與美國的疾病防治單位原本就流感與新興傳染病有所交流(14:17:55),包含病毒株與細菌分型等,都在既有架構下進行。

羅一鈞說,未來法案若順利通過,預計會有更多資源,指揮中心樂觀其成,若通過會全力配合。

共和黨籍參議員柯頓(Tom Cotton)、民主黨籍眾議員肯納(Ro Khanna)4日同步在參、眾兩院領銜提出「美台公衛保護法案」(US-Taiwan Public Health Protection Act),提議於美國在台協會(AIT)台北辦事處設立「傳染病監控中心」( US-Taiwan Infectious Disease Monitoring Center),協助避免未來再次發生疫情。

民主黨籍參議員瑪斯托(Catherine Cortez Masto)、默克利(Jeff Merkley)與共和黨籍參議員盧比歐(Marco Rubio)、共和黨籍眾議員瓦爾茲(Mike Waltz)也是法案共同發起人。

根據柯頓辦公室公布的草案內容,法案指示美國國務卿與衛生部長、其他相關機構首長協商,在AIT台北辦事處設立傳染病監控中心。法案計劃在2022財政年度與之後的每年挹注135萬美元(約合新台幣3798萬元)營運資金,包含125萬美元人事費用、10萬美元管理營運開銷。首年會多撥25萬美元,供國務院進行中心設置研究。

在雇員部分,法案要求監控中心至少有3名來自美國國家衛生研究所(NHI)、美國疾病管制暨預防中心(CDC)或美國食品暨藥物管理局(FDA)傳染病專家進駐,其中一人將擔任中心主任。美國國務院、美國國際開發總署(USAID)等其他相關單位,也至少要派一人。

根據法案,美國人員任期長短交由國務卿決定。法案也允許監控中心僱用台灣籍人員。

法案指出,監控中心須與台灣衛生福利部疾病管制署(CDC)合作,進行區域傳染病監控,包括經常性監控、分析與傳播來自區域各國的病毒株、細菌分型及其他病原體等相關公開資訊,並與區域醫學與公衛官員進行聯繫。

此外,法案表示,監控中心須提供傳染病資訊與專業知識給美國、台灣雙方政府。

柯頓5日透過新聞稿表示,北京把台灣排除在全球衛生社群之外,造成「致命後果」。他說:「法案將確保美國擁有監控印太區域新興公衛威脅所需的資源,也讓台灣能夠與世界分享知識。」

