【雪上加霜】疫情下巴勒斯坦經濟急速惡化　以色列威脅切斷供電•巴人情況堪憂

圖為巴勒斯坦地區最大城市:加薩的人們 (路透/NURPHOTO) 圖為巴勒斯坦地區最大城市:加薩的人們 (路透/NURPHOTO)

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）長期與以色列的對抗，加上新冠肺炎疫情的衝擊，已讓本來基礎建設就十分脆弱巴勒斯坦地區陷入嚴重的財政困難中，而負責供電給當地的以色列國家電力公司在此時威脅切斷供電，更引發外界持續關注巴勒斯坦地區的經濟問題。

由於以色列實際握有約旦河西岸且持續藉由建立非法屯墾地壓縮巴勒斯坦人生活空間，加上該地長期仰賴外援而缺乏自主經濟收入，早在新冠肺炎疫情爆發前6年，聯合國發布的報告就已經提及巴勒斯坦地區的經濟已變得不穩定的情形。

經濟困境在疫情爆發後急速惡化，世界銀行(WB)在4月時預估，巴勒斯坦地區的經濟去(2020)年萎縮了11.5%，雖然今年經濟成長率反彈至2.9%，仍不可忽視經濟成長停滯與社會條件惡化的事實，而以色列雖然在本國內積極推行疫苗政策，佔領區內的巴勒斯坦人卻不在接種名單上，讓該地更難從疫情中復原。

聯合國中東問題特使文尼斯蘭(Tor Wennesland)去年(2020年)就提出警告，持續增長的財政赤字、遞減的外界經濟援助和借款能力逐漸惡化，讓巴勒斯坦當局的財政已經接近崩潰點，明年赤字還有可能會翻倍，來到8億美元的高峰，如果沒有辦法進行結構性的改革，這個問題將無解，更別說償付電費了。

現階段，巴勒斯坦地區的稅收，是由實際控制該地的以色列政府「代收」，這些稅收是巴勒斯坦當局重要的經費來源，但是以色列時常把這些錢當成談判籌碼，像是在7月時以色列就宣布將扣留1.8億美元的費用，以報復當局支付補償金給被以色列拘禁的巴勒斯坦人家人和對以作戰戰死者家屬。

缺乏經費來源也讓仰賴以色列供電的巴勒斯坦無法支付高額的電費，欠下的電費高達1.2億美元，即使外界曾試圖在區域內協助興建小型的太陽能板讓居民自給，也被以色列以「未取得許可」為由強制拆除。

熟悉國際法的巴勒斯坦裔美國律師Jonathan Kuttab指出，現行系統給予巴勒斯坦當局責任，卻沒有給予足夠的管轄能力，相對的，以色列可以拿走這邊的一切又將照顧當地人的責任推給地區當局，這個狀況必須要改變才行。