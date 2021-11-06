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台獨是「殊榮」被嫉妒 吳釗燮：繼續為台灣的自由及民主奮鬥

被中國國台辦點名的台灣行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，這兩日紛紛回擊，酸度報表。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/06 11:54
外交部長被中國國台辦認證台獨頑固份子，今（6）日回應稱收到許多人祝賀，將維持這項「殊榮」，繼續為台奮鬥。（圖／外交部）

外交部長被中國國台辦認證台獨頑固份子，今（6）日回應稱收到許多人祝賀，將維持這項「殊榮」，繼續為台奮鬥。（圖／外交部）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）台灣行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮昨（5）日遭中國國台辦點名為「台獨頑固份子」，並稱將終身依法追究刑事責任。三人紛紛回擊，吳釗燮今（6）日更酸度爆表，稱許多人因為未獲認證的「感到嫉妒」，問他去哪申請上榜。

中國國台辦發言人朱鳳蓮昨日大張旗鼓舉列蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮為「台獨頑固份子」。並表示將實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，也限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作、在中國謀利，並將採取其它必要的懲戒措施。

結束訪歐行程隔離中的吳釗燮今（6）日在推特表示，「被中國共產黨列為終身究責的黑名單後，我收到無數的祝賀訊息。很多人因為未上榜而感到嫉妒；也有人問我可以到哪裡申請才能成為黑名單的一員。我為了維護這個殊榮，會繼續為台灣的自由及民主奮鬥。」

蘇貞昌昨日在立法院會進行施政總質詢，對此作出回應，「這別國的，他們這樣對台灣指指點點，我為台灣打拼，這應該做的事情，不受恐嚇。」

游錫堃昨日則在臉書分享相關新聞，並表示「又上中國「新華社」新聞了，我的國際知名度好像又提升了不少，感覺光榮！謝謝朱鳳蓮小姐。不過，我沒有想再參選，以後請不必費心了！」
台獨
吳釗燮
蘇貞昌
游錫堃

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