台獨是「殊榮」被嫉妒 吳釗燮：繼續為台灣的自由及民主奮鬥

(台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導)台灣行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮昨(5)日遭中國國台辦點名為「台獨頑固份子」,並稱將終身依法追究刑事責任。三人紛紛回擊,吳釗燮今(6)日更酸度爆表,稱許多人因為未獲認證的「感到嫉妒」,問他去哪申請上榜。

中國國台辦發言人朱鳳蓮昨日大張旗鼓舉列蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮為「台獨頑固份子」。並表示將實施懲戒,禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區,也限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作、在中國謀利,並將採取其它必要的懲戒措施。

結束訪歐行程隔離中的吳釗燮今(6)日在推特表示,「被中國共產黨列為終身究責的黑名單後,我收到無數的祝賀訊息。很多人因為未上榜而感到嫉妒;也有人問我可以到哪裡申請才能成為黑名單的一員。我為了維護這個殊榮,會繼續為台灣的自由及民主奮鬥。」

I've received countless notes of congratulations after being blacklisted & sanctioned, for life, by the #CCP. Many are jealous for not being recognized; some ask where they can apply for it. To deserve the rare honor, I'll keep fighting for #Taiwan's freedom & democracy. JW