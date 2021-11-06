挺立陶宛與台灣深化關係 美國參議院推議案強化支持力道

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立陶宛與台灣交好，遭中國複合式施壓報復，引發國際聲援。美國參議院外交領袖於美東時間4日提出決議案，加強對立陶宛支持力道。

友台的參議院外委會共和黨籍首席議員里契（Jim Risch）於4日除了與同黨議員共同提出「台灣嚇阻法案」（Taiwan Deterrence Act），也攜手民主黨籍參院外委會歐洲與區域安全合作小組主席夏亨（Jeanne Shaheen）提出決議案，讚許立陶宛政府增進與台灣關係的決心，並對立陶宛對抗中共脅迫的堅定立場表達支持。

決議案指出，中國長期透過經濟手段脅迫與其立場不符的國家，澳洲因支持國際調查新冠疫情源頭，遭中國禁止紅酒、農產品進口便是一例。

中國也慣以經濟利誘台灣邦交國轉向。議案指出，台灣與索羅門群島、吉里巴斯斷交就是如此，此外中國也持續在外交上孤立台灣，阻撓台灣參與重要國際組織。

決議案讚許立陶宛不畏中國威逼壓迫，堅定與台灣深化關係，並承諾在立、台面臨挑戰時給予支持，包含尋求能與兩國提升經濟合作的方式。此外，更呼籲歐洲盟友持續與立陶宛站在一起，對抗中國政府侵略，也鼓勵立陶宛企業與北京以外的可信賴夥伴，尋求投資與成長機會。

中央社引述決議案指出，中國對台灣的惡意影響、脅迫與侵略作為，不僅對台灣人民與印太國家造成威脅，也威脅到世上任何政策或立場與其相左的國家。

該項決議案只須參議院通過，對行政部門不具約束效力，但仍為美國國會重要意見表達。

立陶宛與台灣今年宣布互設代表處，並成為首個拍板以「台灣」為名的駐歐機構，此舉引發北京不滿，不僅召回駐立大使，更藉由經貿、外交、文化管道全面施壓。對此國際多方聲援，美國行政、立法部門更多次發聲支持立陶宛與台灣深化關係。