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週末全台多雲到晴北部短暫雨 下週全台濕冷北部下探13度

吳德榮表示，下週二3500公尺以上高山或可觀察到「霧淞」、「霰」等現象，降雪機率偏低，「可遇不可求」。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/06 09:43
中央氣象局指出，本週末（６、7日）台灣北部、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

中央氣象局指出，本週末（６、7日）台灣北部、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 生活組 綜合報導）中央氣象局指出，今（６）日鋒面通過，明（７）日東北風稍增強，台灣北部、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。氣象專家吳德榮表示，下週天氣冷空氣南下，全台早晚氣溫低，北部溼冷下探13度。

中央氣象局表示，星期六北部氣溫在21至29度之間，中部22至32度，南部23至33度，東部21至29度；星期日北部氣溫在19至29度之間，中部21至32度，南部23至32度，東部21至28度，全台日夜溫差變化，須適度調整穿著，北部及東部有較高降雨機率，請民眾攜帶雨具。今、明兩天馬祖及金門有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，本週末結構鬆散的鋒面接近並掠過，北部、東半部偶有局部短暫雨的機率；中南部仍為多雲時晴，白天微熱早晚涼。今日各地區氣溫：北部20至28度，中部21至32度；南部21至32度，東部20至31度。

吳德榮引述最新模式模擬指出，入秋最強冷空氣下週一（8日）起南下，苗栗以北轉濕冷，北、東有雨，中南部仍為多雲時晴；下週二（9日）逐漸轉乾；平地最低氣溫將降至13、14度左右。

下週三、四（10、11日）乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚很冷；清晨冷空氣與「夜間輻射冷卻」加成，平地最低氣溫約可降至12、13度，台北市氣象局亦有降至14度左右的機率。

下週五(12日)白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫漸升，各地晴朗穩定；白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚微冷。

吳德榮表示，因此波冷空氣與水氣在時機上配合不佳，下週二3500公尺以上高山或可觀察到「霧淞」、「霰」等現象，降雪就「可遇不可求」，機率比較偏低。
天氣預報
多雲到晴
短暫陣雨
冷空氣
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