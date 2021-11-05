【防疫再鬆綁】北市動物園樹懶、穿山甲終可露臉！天文館、兒童新樂園無人數上限

1歲半的樹懶「葉夏」8月剛加入哥哥的行列來到穿山甲館，還沒見過遊客。（圖/台北市立動物園） 1歲半的樹懶「葉夏」8月剛加入哥哥的行列來到穿山甲館，還沒見過遊客。（圖/台北市立動物園）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣疫情趨緩，本週末（6日）開始台北市將取消動物園、天文館、兒童新樂園進入上限人數，動物園不用再預約入園，同時開放穿山甲館讓民眾參觀，可愛樹懶與穿山甲終於能與遊客見面。

根據台北市立動物園，由於年初聖地亞哥動物園傳出有8隻大猩猩確診新冠肺炎，讓台灣動物園方提高警覺，考量到穿山甲館裡的小型靈長類動物棉頭絹猴跟遊客幾乎是零距離，因此園方決定採取較高規格的防疫風險管理，從5月15日起封園開始，暫緩穿山甲館的對外開放。

如今台灣疫情逐漸趨緩，北市動物園也採預約入園及人數上限等方式，慢慢迎接遊客，不過目前還沒有對外開放的就剩穿山甲館，北市動物園指出，穿山甲館已經準備好在11月6日起開門迎賓。

根據北市動物園，穿山甲館裡有各式各樣的動物，如人氣超高的樹獺三兄弟，雖然樹懶是獨居的夜行性動物，但在穿山甲館裡，白天也可能看得到牠們在活動，尤其是吃飯時間。

此外，穿山甲館裡還有活蹦亂跳的棉頭絹猴家族，淡水河流裡有象魚、穗鬚原鯉、黑帝王魟、赫氏萎鰓麗魚等，景象壯觀值得入館欣賞。

本週末開始，台北市各大社教機關管制再鬆綁，天文館、兒童新樂園等都取消入園人數上限，不過還是要實聯制、飲食外全程戴口罩，詳細飲食管制可上各大網站官網洽詢。