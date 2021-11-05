不只默沙東！輝瑞也發明抗病毒口服藥 重症風險降89%

輝瑞（Pfizer）研發新冠口服藥，實驗證實可降低染疫住院和死亡風險近90%。（圖/路透社） 輝瑞（Pfizer）研發新冠口服藥，實驗證實可降低染疫住院和死亡風險近90%。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）美國藥廠輝瑞 (Pfizer)週五（5日）表示自家生產之抗病毒口服藥經實驗證明，新冠肺炎重症率的風險可降低89%，超越默沙東 (Merck & Co Inc)口服藥物molnupiravir的效用。

根據路透社，輝瑞將產出名為Paxlovid的抗新冠肺炎口服藥物，一次三顆且每天服用兩次，能降低染疫住院和死亡風險近90%。輝瑞也會將中期試驗的結果交給美國食品和藥物管理局（FDA）以作為緊急使用申請。

路透社指出，輝瑞的研究針對1,219名感染新冠肺炎的患者，分析被診斷為輕度至中度感染者的住院或死亡情況，這些人都至少有1個將引發重症的風險因素，例如老年或肥胖。

實驗結果顯示，在症狀出現後三天內服用輝瑞藥物的人中，僅有0.8%住院，並且在治療後28天內沒有人死亡。相比之下，服用安慰劑患者的住院率為7%，安慰劑組中也有7人死亡。

若看出現症狀後五天內接受治療的發病比率，結果也與上述實驗相似——治療組中有1%的人住院，而安慰劑組的住院率為6.7%，其中10人死亡。因此為了達到最好的療效，越早服用該口服藥效果越好。

根據輝瑞，其口服藥物Paxlovid屬於蛋白酶抑製劑，可以阻斷新冠病毒繁殖所需的酶。而默沙東的molnupiravir則具有不同的作用機制，該藥物可以將自身嵌入病毒RNA，使病毒累積複製變異，藉由超過耐受閥值的複製變異來破壞病毒，也就是干擾病毒的遺傳密碼。