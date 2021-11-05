台灣民眾有感物價上漲？主計總處：國內無通膨 僅短期因素影響物資漲幅

近期愈來愈多民眾感受到物價上漲的壓力，「通貨膨脹」因而成為熱門話題。（圖/中央社） 近期愈來愈多民眾感受到物價上漲的壓力，「通貨膨脹」因而成為熱門話題。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台灣民眾近期對於物價上漲有所感觸，紛紛擔心是否有通貨膨脹情形。主計總處今（5日）澄清，國內無通膨，僅因天候及國際能源價格高檔等短期因素影響民生物資價格。

根據中央社，主計總處今公布10月消費者物價指數（CPI）年增率為2.58%，雖較9月小降0.04個百分點，但已經是連續第3個月超過2%的通膨警戒線，不少民眾也對通膨壓力感受很深。

對此，主計總處解釋，CPI之所以再度失守，是因為購買頻率高民生物資，如蔬菜、水果、油價等，容易受天候及國際能源價格高檔等短期因素影響所致，並非國內出現通貨膨脹現象。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，每月至少購買1次的民生物資，漲幅高達5.52%，不只是逾9年最大漲幅，更比CPI總指數漲幅高出2倍，讓民眾對於物價上漲相當有感，因此才會誤以為通膨來了。

曹志弘補充說明，具體而言像是蔬菜、水果或汽車加油，約1、2週就要消費，而這幾項正好是近期漲幅較大的項目，但是像家電、手機久久才買一次的項目，價格相對平緩，兩者相比之下民眾才會對於物價上漲感受特別深。

這一波物價上漲壓力並非毫無盡頭，曹志弘說，若未來天候平穩、國際油價穩定，蔬果價格應該會漸趨穩定，民眾對於通膨的預期心理或許也會因此慢慢緩和。