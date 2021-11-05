【歐洲議會來台取經】 代表團主席促在台灣設立對抗假訊息中心

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）歐洲議會官方訪團今（5）舉行記者會，主席格魯克斯曼表示，要向台灣學習，如何以民主的方式對抗不實訊息， 他也重申，「台灣並不孤單」，保護台灣符合歐盟的利益，歐盟也在考慮在台灣設立對抗假訊息中心。

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）官方代表團3日訪台，繼4日拜會總統蔡英文後，今日於外交部發言人歐江安的陪同下舉行記者會。格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）於致詞時表示，對台灣活躍的民主早有耳聞，台灣在歐盟的政治規畫中扮演要角，也代表自由及民主價值。

格魯克斯曼指出，台灣是這個區域最活躍的民主政體，世界應珍惜及保護，他也提及昨日曾向總統蔡英文所說的，「台灣並不孤單，」保護台灣符合歐盟的利益。

格魯克斯曼強調，代表團雖來自不同黨團，在不同領域各持己見，但堅守民主、保護台灣是成員的共識。歐洲議會在10月21日壓倒性通過「台歐盟政治關係暨合作」（EU-Taiwan political relations and cooperation）報告，這是非常清晰的信號：台灣對歐洲而言，是關鍵、且理念相近的夥伴，也是盟友，雙邊在多面向都深化合作，此次來訪是雙邊發展的第一步。

他說，當歐洲議會設立INGE時，就清楚台灣以民主的方式對抗不實訊息，是歐洲能借鑑的典範，台灣應該把訪團當夥伴，及取經的學生。

格魯克斯曼表示，本次來台，除了拜會蔡英文，也與許多官員及智庫見面，稍早已見過行政院政務委員唐鳳，雙方就對抗不實訊息深度交流，與歐洲關起門來的方式不同，台灣面對打壓與攻擊，提升了參與式民主，增加對抗干預的韌性，這才是真正有效的做法，會將台灣經驗帶回歐洲。

格魯克斯曼也指出，歐盟也在考慮設立對抗假訊息中心，台灣是合理選項，「我們將朝這個方向努力」。

立陶宛前總理庫畢斯（Andrius Kubilius）表示，在台灣的民主中學到許多，台灣不僅在半導體產業領先全球，在民主及其他領域也是領先全球。立陶宛同台灣一樣，也面對俄羅斯等威權干預，希望與台灣有非官方的年度對話，就發展與守護民主進行交流。

捷克籍議員葛芮若（Markéta Gregorová）表示，在台灣可以學習政府與民眾間形塑信賴關係，打造韌性社會，守護民主。至於歐盟如何因應來自中國的假訊息，歐盟須跟社群媒體企業進行對話，不能讓企業自行制定規則。