文化帶路！台北國際旅展10條台灣文化路徑　橫跨北中南體驗在地特色

2021 台北國際旅展今（5）日在台北南港展覽館一館盛大開幕(圖/文化部) 2021 台北國際旅展今（5）日在台北南港展覽館一館盛大開幕(圖/文化部)

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）2021 台北國際旅展今（5）日展開，文化部規劃10 條觀光路徑，主打在地風俗民情跨越北中南。

2021 台北國際旅展（ITF）今（5）日在台北南港展覽館一館盛大開幕， 文化部今年以「文化帶路」為主題，在地文化體驗為核心，規劃10 條文化觀光示範遊程，攜手旅遊業者推廣文化觀光， 提供民眾不一樣的文化體驗，由總統蔡英文、文化部長李永得、交通部長王國材、 交通部觀光局長張錫聰等共同為文化部展館揭開序幕。

文化部長李永得表示，在地文化是觀光旅遊重要的內涵，「 文化及旅遊是不可分的，而旅遊最重要的目的是瞭解不同的文化」。 因此，文化部特別在今年規劃10條文化觀光示範路線， 涵蓋多元族群、文化資產、工藝之家、美術館、博物館、 在地美食等，期盼協助國內旅遊行程提升質感， 讓民眾有不同的選擇，並且帶動更多觀光業者、 地方團體一起加入開發更多元的文化觀光旅遊路線， 建構新的文化觀光模式。李部長也鼓勵大家， 在臺灣疫情相對穩定的時刻， 可以多到在地具有文化特色的景點旅遊，認識自己這塊土地的文化。

文化部表示，文化部第二度參與「台北國際旅展」，推出10條文化 觀光主題路線，包括北、中、南、東及離島，以「文化帶路」 感受美好臺灣，例如「建築與藝術之旅」、「笨港信仰之旅」 走訪國定古蹟、體驗傳統建築工藝之美；「北臺灣淘金之旅」 到金瓜石、九份聚落生活、基隆考古遺跡，探索過往繁華舊夢；「 金門創生之旅」一探軍事遺跡、具有特色的西式洋樓， 由在地返鄉青年帶領，認識當地獨特歷史與故事；「原民智慧之旅」 欣賞藝術家以山海為展間所創作的藝術作品， 前進都歷部落體驗傳統部落工藝。

文化部指出，文化部展館以書本造型為設計概念， 透過趣味性立體視角放大書本，巧妙融合臺南孔廟、 基隆二砂灣砲台、臺北大稻埕文資建築剪影， 展現不同以往的文化觀光旅遊氛圍；另以創意書籤型式， 動態展現臺灣人文藝術、歷史景色、在地創生的故事， 結合文化打卡地標，呈現臺灣豐富的文化景點；透過科技互動體驗， 讓民眾領略臺灣文化的多元面貌，創造身歷其境的感受， 現場還有特製紀念品，歡迎民眾踴躍前往參觀。

「台北國際旅展」期間，將邀請傳統木雕、漆工藝、錫工藝、 竹工藝等藝師，帶來「工藝匠人展演」，邀請民眾親自動手體驗， 現場更陳設許多特地借展的專家手工藝品， 民眾可以近距離感受每項工藝品的匠心獨具。

此外， 五代傳承的大慶製香，將展演製香過程， 把歷史的記憶直接帶進展場；來自臺東的都歷部落， 現場進行月桃葉的手工編織，展示部落族人出眾的巧妙技法； 並邀請擁有百年歷史的有記名茶入駐，用傳統茶文化加上西式元素， 以氮氣、萃茶、手沖等方式創新，品嘗臺灣茶不同的風味， 打造專屬於臺灣在地的文化空間。

「文化絕品沙龍」邀請著名旅遊作家謝哲青以文化領路人身分， 於展覽現場分享拍攝宣傳影片的歷程；KLOOK臺灣資深市場行銷 總監暨發言人林耀民與風尚旅行社總經理游智維， 分享長期耕耘在地小旅行的精采故事；以及獨立文化策展人王騰崇， 以行腳臺灣發現這片土地的美好。

文化部表示，10條文化觀光主題路線，民眾可於線上（易遊網） 進行購買，此外，RTM泛旅遊、太平洋旅行社、 宏祥旅行社及雄獅旅行社4家民間旅遊業者也共襄盛舉推出優質文化 旅遊產品，將帶給民眾更多元與客製化選擇，相關資訊請上「 文化帶路」主題網站瀏覽。