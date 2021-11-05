文化帶路！台北國際旅展10條台灣文化路徑　橫跨北中南體驗在地特色

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）2021 台北國際旅展今（5）日展開，文化部規劃10條觀光路徑，主打在地風俗民情跨越北中南。
2021 台北國際旅展（ITF）今（5）日在台北南港展覽館一館盛大開幕，文化部今年以「文化帶路」為主題，在地文化體驗為核心，規劃10條文化觀光示範遊程，攜手旅遊業者推廣文化觀光，提供民眾不一樣的文化體驗，由總統蔡英文、文化部長李永得、交通部長王國材、交通部觀光局長張錫聰等共同為文化部展館揭開序幕。
文化部長李永得表示，在地文化是觀光旅遊重要的內涵，「文化及旅遊是不可分的，而旅遊最重要的目的是瞭解不同的文化」。因此，文化部特別在今年規劃10條文化觀光示範路線，涵蓋多元族群、文化資產、工藝之家、美術館、博物館、在地美食等，期盼協助國內旅遊行程提升質感，讓民眾有不同的選擇，並且帶動更多觀光業者、地方團體一起加入開發更多元的文化觀光旅遊路線，建構新的文化觀光模式。李部長也鼓勵大家，在臺灣疫情相對穩定的時刻，可以多到在地具有文化特色的景點旅遊，認識自己這塊土地的文化。
文化部表示，文化部第二度參與「台北國際旅展」，推出10條文化觀光主題路線，包括北、中、南、東及離島，以「文化帶路」感受美好臺灣，例如「建築與藝術之旅」、「笨港信仰之旅」走訪國定古蹟、體驗傳統建築工藝之美；「北臺灣淘金之旅」到金瓜石、九份聚落生活、基隆考古遺跡，探索過往繁華舊夢；「金門創生之旅」一探軍事遺跡、具有特色的西式洋樓，由在地返鄉青年帶領，認識當地獨特歷史與故事；「原民智慧之旅」欣賞藝術家以山海為展間所創作的藝術作品，前進都歷部落體驗傳統部落工藝。
文化部指出，文化部展館以書本造型為設計概念，透過趣味性立體視角放大書本，巧妙融合臺南孔廟、基隆二砂灣砲台、臺北大稻埕文資建築剪影，展現不同以往的文化觀光旅遊氛圍；另以創意書籤型式，動態展現臺灣人文藝術、歷史景色、在地創生的故事，結合文化打卡地標，呈現臺灣豐富的文化景點；透過科技互動體驗，讓民眾領略臺灣文化的多元面貌，創造身歷其境的感受，現場還有特製紀念品，歡迎民眾踴躍前往參觀。
「台北國際旅展」期間，將邀請傳統木雕、漆工藝、錫工藝、竹工藝等藝師，帶來「工藝匠人展演」，邀請民眾親自動手體驗，現場更陳設許多特地借展的專家手工藝品，民眾可以近距離感受每項工藝品的匠心獨具。
此外，五代傳承的大慶製香，將展演製香過程，把歷史的記憶直接帶進展場；來自臺東的都歷部落，現場進行月桃葉的手工編織，展示部落族人出眾的巧妙技法；並邀請擁有百年歷史的有記名茶入駐，用傳統茶文化加上西式元素，以氮氣、萃茶、手沖等方式創新，品嘗臺灣茶不同的風味，打造專屬於臺灣在地的文化空間。
「文化絕品沙龍」邀請著名旅遊作家謝哲青以文化領路人身分，於展覽現場分享拍攝宣傳影片的歷程；KLOOK臺灣資深市場行銷總監暨發言人林耀民與風尚旅行社總經理游智維，分享長期耕耘在地小旅行的精采故事；以及獨立文化策展人王騰崇，以行腳臺灣發現這片土地的美好。
文化部表示，10條文化觀光主題路線，民眾可於線上（易遊網）進行購買，此外，RTM泛旅遊、太平洋旅行社、宏祥旅行社及雄獅旅行社4家民間旅遊業者也共襄盛舉推出優質文化旅遊產品，將帶給民眾更多元與客製化選擇，相關資訊請上「文化帶路」主題網站瀏覽。