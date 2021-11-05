新北市新泰國中理化教室改造成「美感實驗室」　榮獲2021年金點設計獎標章

新北市教育局表示，如同設計界奧斯卡獎的金點設計獎1981年在台灣創 立，今年全球17地，共計2,706件作品參賽， 最終評選出627件來自台灣及世界各地之作品，新泰國中將理化教室改造成「美感實驗室」， 並將穿堂打造為「弧光展域穿堂」，榮獲「 2021年金點設計獎標章」。

陳玉芬校長表示，學校積極推動美感教育，除發展藝術課程、 活動外，更致力打造美感環境。在校園裡培養師生們的美感， 是需要專業與堅持的，這次改造從師生需求出發， 過程中引導同仁們思考，聚焦空間改造的方向， 再由設計師進行專業及設計，改造後的空間就成為具有質感的美感校 園。

美感實驗室改造是以空白畫布的概念出發，在純淨、敞亮的空間下， 搭配從天花板向下延伸的四原色(CMYK)水龍頭設計， 並整合教室的彈性使用需求及收納、洗滌等功能， 打造成美感實驗室。

視覺藝術老師羅俊驛說， 純白的空間讓學生可以盡情揮灑色彩、創意發想，孩子才是賦予這個 空間顏色的主角，希望透過教室改造， 讓學生們在學習理性知識的同時，可以感受美學場域。

9年級張立蓁同學興奮的表示，剛進來教室的時候覺得超漂亮的， 覺得在這邊上課一定很開心，感覺自己像個藝術家一樣！

孩子每天都會經過的穿堂，則是以弧光展域為設計發想， 以彎曲烤漆鋼板做造型， 既是公佈欄也可以是延伸天花板的創意造型。原有的壁磚牆面痕跡， 襯托出佈告欄的淨白，同時也克服了空間狹窄及光源不足的問題。 中間主牆則是以新泰國中的識別色藍色為底色，再搭配大型校徽， 結合學校意象與美感打造出讓全校師生耳目一新的空間環境。

教育局長張明文表示，新北市積極推動美感教育， 鼓勵各校積極推動跨域課程及活動， 更挹注相關資源提供學校進行校園環境之再造， 期待美感教育可以從課本延伸至教室、校園環境， 甚至是社區及大自然，讓學生學習更完整及豐富， 進而於日常生活中建立生命態度及實踐美感素養。

照片由新北市教育局提供