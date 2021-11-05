Apple 全新2021 iPad 及iPad mini 來了！中華電信11/5起開賣

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全新2021 iPad 及iPad mini 皆提供64GB、256GB，全新iPad 配備10.2 吋Retina 顯示器及擁有太空灰和銀色等機型；全新iPad mini 具備更大的8.3 吋Liquid Retina 顯示器並擁有粉紅色、星光色、紫色和太空灰色等精美外觀， 搭配中華電信多元購機優惠、 5G應用服務及備受國際權威測速機構Speedtest®認證的 NO.1 5G行動網速與行動網路涵蓋，提供果粉絕佳體驗。