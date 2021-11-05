五倍券、農遊券一日遊 新北市文山農場好康加碼送

新北市積極推動跨縣市農業交流合作，18日新北市農 會文山農場與台中市新社區農會共同推廣「漫遊新社四季行遊程」、 「文山農場親子遊程」，誠摯邀請各地遊客至農場親近大自然， 享受樂活休閒漫遊。

今年10月起配合行政院振興五倍券方案， 除了中央各單位跟進加碼推出各種優惠措施，如「農遊券」、「 好食券」等各式優惠券，新北市政府也推出物超所值的「加倍奉還」 的加碼抽獎活動，讓紙本五倍券直接放大兩倍， 讓不少店家和民眾很有感。今年文山農場也趁著疫情稍微趨緩之際， 配合推出農場親子遊程與五倍券、農遊券加碼優惠活動，即日起至2022年4月30日止， 凡使用五倍券或農遊券在文山農場消費結帳者，散客入場清潔費當日 4人同行1人免費，另外為了感謝醫護人員們防疫辛勞與成果， 醫護人員只要憑在職醫院服務證，不分平假日即可免費入園。 台中新社區農會也與文山農場共同行銷豐富遊程， 推出四季探訪新社深山秘境，揭開菇城新面紗。 結合新社精彩休閒樂活店家景點及DIY體驗活動， 並推出採果嚐鮮農村體驗，深入了解在地生態文化， 讓旅客悠遊新社春、夏、秋、冬，感受四季不同的面貌。

農業局表示，新北市不僅是全國最大的消費地， 其中的環境特色景觀也是別具一格， 很適合民眾到新北市享受美好的「稼日蒔光」。 文山農場加碼推出五倍券及農遊券的多款優質農產品及優惠組合， 大家可要趕緊把握時機訂購。 相關訂購資訊可以上新北市農會文山農場網站(http:// www.wsfa.com.tw/m/)， 或洽文山農場辦公室詢問，電話：2666-7512)。

照片來源：新北市政府農業局提供