日本福島核電污水2023年將入海！農民憂十年心血化烏有

日本福島縣農業技術中心裡一名實驗室技術人員正準備對福島牛的牛肉中的銫含量進行測試。（圖/路透社） 日本福島縣農業技術中心裡一名實驗室技術人員正準備對福島牛的牛肉中的銫含量進行測試。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）日本福島核電含氚廢水已達儲存上限，2020年日本政府曾討論在兩年內將核污染廢水排入海中，如今隨著計畫時限到來，當地農民憂心未來農漁產品的販售與價格將遭遇史無前例的困境，並讓十年來從核災中緩慢恢復的努力化為烏有。

根據路透社，日本計劃從2023年起，將超過100萬噸來自福島核電站的核污染水排放到海中，儘管相關國際權威機構對計劃表示支持，但它仍引發了鄰國的擔憂，包含台灣、韓國與中國，並使日本漁民和農民憂心農產品銷售將受到巨大打擊。

當地梨農指出，福島農產品好不容易從十年前暴跌的價格中慢慢恢復正常，若2023年真的排放核污水，農民又再度必須面對產品賣不出去的困境。

市場數據顯示，福島梨在發生福島核洩漏事故後一年，價格比其他縣的平均更低20%，隨著農民的努力，十年來銷售終於逐漸有了起色，在2020年東京販售的福島梨價格首次超過其他縣的平均價格。當年福島縣產出了13,000噸梨，使其成為日本第四大受歡迎的水果產地。

不只如此，從事故發生後，福島農民持續致力於向外界證明農產品的安全性，根據路透社，福島農產品必須經過多次放射性檢查，不只農民在發貨前會進行篩查，該縣也定期進行檢測。福島農業技術中心的Kazuhiro Okazaki表示，在過去十年中，當地農產品都會經過徹底的檢驗過程，以確保放射性物質銫不被檢出。

然而，2023年開始這些即將被倒入海中的廢水恐讓農民的努力功虧一簣。根據路透社，雖然這些廢水已經去除主要放射性物質，但仍然含有一些氚，即氫的放射性同位素，對此，環保專家表示氚對人類和動物健康構成的風險都很低，且世界各地的核工廠也時常將廢水稀釋後倒入海洋，不過這卻造成環保團體綠色和平抗議，同時讓當地農漁業者大受打擊。

一名福島縣梨農Tomoichi Yoshioka表示， 一旦放出廢水，農民們就無能為力了，因為他們深知日本及其他亞洲地區消費者對於農產品非常挑剔。他強調「我們所能做的就是不斷解釋我們為了確保產品安全而採取的所有措施。然而，最終決定權仍在於消費者。」