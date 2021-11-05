臺灣企銀主辦亞通利大能源聯貸案簽約

臺灣企銀主辦亞通利大能源公司5年期新台幣48億元聯合 授信案順利募集完成，於今（5）日完成簽約。 此次聯貸主要用途為償還2016年聯貸案授信餘額、 充實工程與購料週轉金、辦理應收保證款項等相關資金， 在兆豐銀行、臺灣銀行、華南銀行、土地銀行、彰化銀行、 合作金庫、全國農業金庫、高雄銀行、台中銀行等踴躍參貸下， 超額認購220%，顯見銀行團對亞通利大公司的高度認同。

臺灣企銀表示，亞通利大公司為專業工程規劃公司，為電廠取排水、 汽電共生及再生能源等相關能源事業之專業廠商，長期深耕菲律賓、 印尼等東協國家。 該公司擁有領先同業之電廠冷卻系統及取排水工程技術， 獲得台朔重工、阿爾斯通、西門子、住友重工等國際大廠肯定， 策略合作佈局全球電廠工程市場，並以亞洲新興國家為開發重心， 具強勁國際競爭能力。另外，該公司與國際先進技術團隊聯盟， 借重其經驗與環境工程專業背景，引進獨特環保材料與先進設計實務 ，將電廠建設導入環境友善概念，為國內電廠工程的領導廠商。

臺灣企銀持續扮演中小企業最佳推手，近日更榮獲金管會頒發「 本國銀行加強辦理中小企業放款方案(A組)優等銀行」、「 本國銀行辦理新創重點產業放款方案(A組)優等銀行」及「 中小企業均衡區域發展特別獎(花東離島地區)」等多項榮譽。另於 2021年AREA亞洲企業社會責任獎中再度榮獲社會公益發展獎 之CSR相關獎項肯定，顯見臺灣企銀努力耕耘ESG永續發展， 不僅重視環境保護和加強公司治理，更致力於實踐企業社會責任， 未來仍將以本業出發，善盡專業銀行價值，期望與臺灣土地、 企業與人民共同邁向第二個百年基業。