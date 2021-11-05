仁愛之家微笑照服員選拔 何聆斐獲第一、 謝祥聖幫長輩敷臉

新北市立仁愛之家有感於照顧服務員在疫情期間的辛勞，特別在疫情舒緩後舉辦微笑照服員選拔活動，幫第一線照服員加油打氣，選拔結果有18位照服員入圍、3位榮獲第二名、2位榮獲第一名，獲頒禮券及獎品，讓照服員又驚又喜，個個展現出「一抹微笑」。

榮獲第一名的照服員何聆斐表示，她原本是在家裡協助丈夫的事業，同時也照顧生病的婆婆，一直以家庭為生活重心，直到婆婆過世，丈夫的事業又陷入低潮，兩位孩子準備上大學，喪親之痛與經濟問題雙重壓力襲來，讓她煩心不已，回想當時的困頓，仍不禁感傷。

何聆斐說，透過朋友轉知政府有開辦照服員訓練課程，經過上課與實習之後，從此踏進了照顧服務員的職場。剛開始，孩子心疼，怕她太勞累，但她覺得孩子都大了，決心給自己一個機會，因此毅然投入仁愛之家的照服員工作，一做就是10年，這期間也碰到許多困難，但她鼓勵自己，無論再勞累，臉上一定要帶著微笑來服務長輩，因為「微笑是會相互感染的！」

30多歲的謝祥聖曾開過補習班，覺得照顧小孩和老人都是一樣的助人工作，他特別喜歡觀察長輩的心理和生理變化，帶著學習照顧專業的心情，希望規畫更好的工作環境，讓更多年輕人投入長照服務。他幫坐在輪椅上的長輩敷臉保養，發現阿嬤非常驚喜，原來阿嬤也是愛美的。

仁愛之家主任吳欽仁表示，機構在疫情期間增加了很多防疫工作，例如環境清潔、消毒及體溫量測等，很感謝照服員用心守護長輩，仁家長輩在疫情期間疫苗接種率達百分百，而且沒有人確診感染，這都要感謝這一群在第一線的工作夥伴。