台灣小智研發獲邀奧斯卡金像獎團隊打造紀錄片　聯合國氣候變化大會首映探循環經濟

台灣小智研發獲邀於奧斯卡金像獎最佳紀錄片團隊合製的紀錄片，向國際提醒循環經濟的重要性，6日將於聯合國氣候變化大會現場首映。(圖擷取自紀錄片... 台灣小智研發獲邀於奧斯卡金像獎最佳紀錄片團隊合製的紀錄片，向國際提醒循環經濟的重要性，6日將於聯合國氣候變化大會現場首映。(圖擷取自紀錄片預告)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)台灣小智研發獲邀於奧斯卡金像獎最佳紀錄片團隊合製的紀錄片，向國際提醒循環經濟的重要性，6日將於聯合國氣候變化大會現場首映。

由奧斯卡金像獎最佳紀錄片團隊Off the Fence及ARTE、ZDF Enterprises、WaterBear Network 聯合製作的紀錄片《Going Circular》，邀請到台灣小智研發股份有限公司創辦人黃謙智、英國獨立科學家詹姆斯·洛夫洛克（James Lovelock）、非傳統的經濟學家約翰·富勒頓（John Fullerton）及美國生物學家兼自然科學作家珍妮·班優斯（Janine Benyus）探索生態保育及循環經濟重要性。

英國格拉斯哥舉行的COP26（ 2021年聯合國氣候變化大會），其為2015年「巴黎協定」簽訂後， 首次檢驗締約國減碳的規劃與成績，回應各國達成減碳共識的機會，循環經濟議題再度被搬上檯面。

《Going Circular》紀錄片近日釋出預告，小智研發為此次紀錄片中的主要案例之一， 揭示循環的真正含義 ，同時也強化採取行動(Take Action)的重要性，向世界傳達升級再造的無限可能。

黃謙智提及，世上所有事物之間彼此都有交互關係，但人類正在破壞這個平衡。現存的系統是線性的，人們製造物品、使用過後就丟掉，但如果能重複使用就不會浪費，「循環」是人類生存唯一的希望。

鏡頭來到一片美好的海洋，但卻有許多垃圾漂浮著，英國102歲的科學家洛夫洛克面帶微笑地說，「很多被我們丟棄的物品，它們根本不屬於那邊」。

紀錄片已於11月4日於Curiousity Stream平台釋出，將於6日COP26現場紐約時報 Climate Hub：The Think Tank 中首映，目前僅於北美上映，歐洲、 亞洲與其他國家的放映請於官網查詢。