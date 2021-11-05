中國國台辦宣布「禁止台獨頑固分子入陸港澳」清單•3官員被點名　蘇貞昌:盼中國貢獻地區和平

美國國防部指共軍目標2027年迫使台灣談判；行政院長蘇貞昌（右3）5日上午在立法院受訪時表示，希望中國把所有力量拿去照顧人民、維護周邊和... 美國國防部指共軍目標2027年迫使台灣談判；行政院長蘇貞昌（右3）5日上午在立法院受訪時表示，希望中國把所有力量拿去照顧人民、維護周邊和平安全，這才是大國的責任，而非擴張軍備、大秀肌肉，有時會適得其反、自取其害。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）美國3日發布中國軍力報告受到注意，行政院長蘇貞昌今天(5日) 在立法院答覆立委質詢關切台海安全局勢說，很希望兩岸之間和平、互惠，也盼中國國力增強後，為地區和平與全世界做出貢獻。

立法院院會進行施政報告質詢，國民黨立委吳斯懷詢問，台海情勢是嚴峻或緩和？

蘇貞昌答覆，很希望兩岸之間是和平、互惠；大家可以知道，過去凡有戰爭，最受害的都是人民，通常都是國家領導人為一己之私或信念偏頗，以致害死了人民。

證諸世界過往歷史，蘇貞昌指出，從來沒有靠武力可以長久統治或占領某一些地方、國家，德國納粹就是很明顯的例子，日本軍閥也得到很大的教訓。「所以我們很期盼，中國國力增強後能夠為地區和平與全世界做出貢獻。」

他說，中國如果一再秀肌肉、展現軍力，只會引起地區緊張，很多國家加入防堵。

被問到台灣對台海安全局勢該如何努力時，蘇貞昌答覆，台灣在第一線，一定要自己備戰，但絕不挑釁，「也不會因為有其他國家支持我們，我們就冒進」。

最新消息指出，中國國台辦發言人朱鳳蓮5日表示，

大陸方面依法對清單在列的「台獨」頑固分子實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施。

根據親中的香港文匯報引述朱鳳蓮表示，

一段時期以來，蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數「台獨」頑固分子極力煽動兩岸對立、惡意攻擊誣衊大陸、謀「獨」言行惡劣、勾連外部勢力分裂國家，嚴重破壞兩岸關係，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

因此中國依法對清單在列的上述「台獨」頑固分子實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施。

她指出，正告此類「台獨」頑固分子，凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。大陸方面將依法對「台獨」頑固分子追究刑事責任，終身有效。

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