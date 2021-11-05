【2021APEC領袖會議】 下週登場聚焦疫情與經濟危機 會員攜手合作為主旋律

2021年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議將在12日於線上召開。（圖／翻攝自APEC 2021網站） 2021年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議將在12日於線上召開。（圖／翻攝自APEC 2021網站）

(台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）2021年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議將在本（11）月12日於線上召開。今年主辦方紐西蘭的代表官員於今（5）日指出，本次會議聚焦成員國共同合作，因應疫情以及經濟危機。

台灣日前已宣布，將由台積電創辦人張忠謀再度代表總統蔡英文出席APEC會議。本屆會期適逢台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），張忠謀也身負爭取成員國支持台灣加入協定的眾望。

紐西蘭今日舉行記者會，預告本次APEC經濟領袖會議將探討兩大議題，一為因應流行病帶來的危機，另一則為創造永續具包容性的經濟成長。

今年中國、台灣同時申請加入CPTPP，加上地緣政治緊張局勢升溫，外界都在看APEC是否有助降溫，CPTPP議題是否成會議焦點。

擔任本屆APEC資深官員會議主席的紐西蘭外貿部官員維塔利斯（Vangelis Vitalis）表示，APEC的傳統一向支持相關對話，21個會員經濟體也持續討論推動「亞太自由貿易區」。此外，除了CPTPP，全球最大經貿協議「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）也將於2022年1月生效。紐西蘭為CPTPP、RCEP成員國，APEC的會員也有不少同為CPTPP成員，因此，今年會議焦點相當比例在於如何共同合作，攜手因應當前健康及經濟危機，集體合作推動復甦。

APEC核心在於彼此可合作的領域，APEC也創造了規範及準則，維塔利斯表示，「APEC一直是建立彼此信心，以共同真誠合作的管道。」

今年APEC經濟領袖會議週，8日將舉行雙部長會議，11日至12日將舉行APEC CEO峰會，以及12日的經濟領袖會議。