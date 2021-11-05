德語媒體：北京冬奧與彭帥事件

圖為2022年北京冬奧標誌, 於2017年12月揭曉時所舉行的儀式, 當時國務院副總理張高麗(中) 也在現場 (美聯社檔案照片) &nbs... 圖為2022年北京冬奧標誌, 於2017年12月揭曉時所舉行的儀式, 當時國務院副總理張高麗(中) 也在現場 (美聯社檔案照片)

日本東京奧運會讓你感到不便和難受嗎？《奧格斯堡匯報》11月3日的一篇評論文章稱，在2022年的北京，情況會更甚，而新冠疫情給了組織者完美的理由對各路人員進行更嚴格的管控。

作者Milan Sako表示：「北京是世界上第一個在2008年舉辦了夏季奧運會後也舉辦冬季奧運會的城市。曾舉辦1972年夏季奧運會的慕尼黑，在申辦2022年冬奧初期就因為民眾否決而失敗了。北京政權則順利de推動了其冬奧項目，以托馬斯·巴赫（Thomas Bach）為首的國際奧委會熱情地配合。這也是因為這個耗資巨大的體育賽事在專制國家舉行不會遭到當地民眾反對。」

作者說，在08年北京夏季奧運會後，人們曾經對這個國家的進一步開放寄予厚望，希望中國與西方漸行漸近。「而如今，這樣的希望已經消逝。目前，中國與西方的氣氛可以說就像北京附近山區裡一樣冰冷。」

文章寫道，目前美國及其政治盟友在多個領域都與中國存在分歧。中國的人權問題以及該國當局對香港民主、新疆和西藏少數民族的壓制都為人詬病。

「一些政治活動家早就呼籲抵制（北京冬奧）。然而，向運動員們發出這一呼籲是錯誤的。當政客們在練習外交辭令的時候，難道應該讓運動員們表現出清晰的棱角？抵制奧運會是一把鈍劍，看看1980年的莫斯科奧運會就知道了。」

文章在最後指出：「現在需要的是對國際奧委會進行根本性改革。那些青睞權勢的奧委會人員應該重新思考奧運會主辦權的頒布……以及奧運會本身。這樣，奧運會才不會淪落為令人厭煩的義務活動。」

德國《日報》11月3日關注了中國網球運動員彭帥對中共高官張高麗的指控，指出這樣的事件「在以前是聞所未聞的」。盡管#MeToo運動也波及中國，也發生了幾起備受矚目的案件，例如曾涉及一位主持人（朱軍）和一位歌手（吳亦凡），但迄今為止，還沒有哪位女性受害者敢於對有權勢的政治家提出指控。

文章說，該事件也是中國審查機構如何實時運作的一個實例。彭帥的帖子很快就被刪除，不久之後對「彭帥」的搜索結果被屏蔽，「幾乎就像一個公眾人物從未存在過一樣」。

「不過，審查員並不總是這麼嚴格，例如幾個月前的吳亦凡事件……。當時那起#MeToo指控完全符合中國政治宣傳議程」。

文章隨後寫道，在中國，黨員干部擁有情婦的情況並不罕見，「在幾年前甚至還會公開炫耀這個。……中國政府看起來也並不想公開反思這個問題，而是傾向於充耳不聞、保持沉默。當記者在中國外交部的例行記者會上提出這個問題時，發言人汪文斌冷靜作答：我沒有聽說過這件事，這不是一個外交問題。」

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