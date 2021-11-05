打疫苗不用去平台預約！台大醫院開放第1、2劑AZ和BNT門診掛號　不分族群皆可預約

台大醫院開放門診預約施打AZ和BNT疫苗。 台大醫院開放門診預約施打AZ和BNT疫苗。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內近期施打狀況較不如先前踴躍，國立台灣大學醫學院附設醫院今（5）日宣布，開放院內掛號系統預約阿斯特捷利康（AstraZeneca）與輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗第1、2劑，每診次約開放200個名額，採預約掛號制，不接受現場掛號。

台大醫院接受媒體聯訪表示，近期施打狀況較不如先前踴躍，但疫苗門診已開設，為有效運用已部署的醫護人力，經向中央報備、徵得同意後，開放剩下的疫苗接種量能，AZ與BNT疫苗門診每診次約200個名額。

台大醫院表示，即日起院內COVID-19疫苗門診預約掛號系統，開放AZ與BNT第1、2劑預約施打，AZ疫苗預約施打期間為5日到9日，BNT疫苗為10日到12日。

施打對象： BNT疫苗第1劑：12歲以上、未曾接種過COVID-19疫苗。 BNT疫苗第2劑：18歲以上、曾接種過第一劑BNT疫苗且第二劑至少與第一劑間隔滿28天以上。 AZ疫苗第1劑：18歲以上、未曾接種過COVID-19疫苗 AZ疫苗第2劑：18歲以上、曾接種過第一劑AZ疫苗且第二劑至少與第一劑間隔滿10週（70天）以上。



台大醫院提醒，疫苗施打採預約掛號制，不接受現場掛號，施打當天請務必攜帶身分證件，如健保卡以利身分識別，初診者請持身分證件及健保卡。