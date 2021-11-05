【11/5台灣本土+1、境外+6】印尼籍女性長期在台工作　已匡列接觸者5人

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增7例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案及6例境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增1例本土個案(案16547)，為印尼籍30多歲女性，長期在臺工作，今(2021)年11月1日因工作需求進行採檢，結果為陰性，11月4日再次因公採檢，於今日確診(Ct值40)；已匡列接觸者5人，列居家隔離。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前個案已進行二次採檢，檢驗結果尚未出爐，至於血清抗體目前看來N蛋白陰性、S蛋白陽性，研判個案應是感染後，抗體沒生成，待二採PCR採檢結果再來判定。



指揮中心指出，今日新增6例境外移入個案，為5例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲，分別自法國(案16541)、泰國(案16542)、新加坡(案16543)、越南(案16544)、日本(案16545)及柬埔寨(案16546)入境，入境日介於10月22日至11月3日。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,437例確診，分別為1,792境外移入，14,591例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。