乾隆出巡！台灣國立故宮博物院首創桌遊玩家化身臣子　勇奪英國國際教育遊戲競賽首獎

玩家們為乾隆策劃一趟有趣的文化旅程，從遊戲中認識故宮書畫。(圖/故宮) 玩家們為乾隆策劃一趟有趣的文化旅程，從遊戲中認識故宮書畫。(圖/故宮)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國立故宮博物院首創文物桌遊「乾隆皇帝要出巡」勇奪英國「國際教育遊戲競賽」「非數位遊戲競賽」首獎！

故宮桌遊躍上國際舞台！國立故宮博物院首創文物桌遊「巡覓尋秘－ 乾隆皇帝要出巡」，提報英國「國際教育遊戲競賽」（Intern ational Educational Games Competition），打敗來自美國、日本、愛爾蘭等23組 國際機構，最終勇奪「非數位遊戲競賽」首獎！

故宮表示，榮獲國際肯定的「巡覓尋秘－乾隆皇帝要出巡」， 是故宮首次開發的文物桌遊， 製作期間由國立臺灣科技大學侯惠澤特聘教授率領的迷你教育遊戲團 隊進行測試，兼顧遊戲與學習目標，富含教育性與開創性。

故宮說明，遊戲以乾隆南巡為主題，挑選39件南巡相關文物， 由玩家化身為臣子，為乾隆策劃一趟有趣的文化旅程， 從遊戲中認識故宮書畫。

乾隆文物桌遊於故宮實體及網路商店販售中，售價880元。 憑振興五倍券（含電子支付或信用卡）可享9折優惠，滿仟加贈10 0元抵用券1張，適用於故宮門票、商店（含網路商城）、餐廳、 語音導覽機租借、假日市集等下一筆消費時使用。



國立故宮博物院首創文物桌遊勇奪英國「國際教育遊戲競賽」「非數位遊戲競賽」首獎。(圖/故宮)



「乾隆皇帝要出巡」。(圖/故宮)