台灣四大公投意見會11/13首登場　正反方代表出爐

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）全國性公民投票案將於12月18日舉行投票，中選會自11月13日起至12月11 日期間，為第17案至第20案，各辦理5場意見發表會，中選會今（5）日宣布共20場的正、反方代表。首場意見發表會將由經濟部長王美花、次長曾文生、農委會主委陳吉仲以及內政部次長陳宗彥代表政府出席。

中選會表示，意見發表會正方及反方代表人意見發表分2輪進行，每一輪各12分鐘，雙方各有24分鐘，每一公投案都有5場意見發表會，讓正反意見充分向社會表達，完整收視可以了解各方資訊與論點，讓投票權人在充分資訊下，行使公民權利。

中選會說明，意見發表會依法由提案人之領銜人代表正方，行政院、立法院或依公投法第20條成立之反對意見辦事處代表反方，並由中選會主委、副主委及委員擔任主持人。

中選會也說，正、反雙方針對各場次代表人倘有更換之必要者，應於該場次錄影日3日前，將更換之代表人名單以書面向中選會提出，中選會也會在「110年全國性公民投票意見發表會專區」網站即時更新各場次代表人名單。

中選會指出，本次公投意見發表會，支持及反對意見辦事處所推薦的代表人，皆有簽署切結書，代表正方者為同意之意見發表，代表反方者為不同意之意見發表，所簽署之切結書都公開於中選會網站。