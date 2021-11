台灣時裝品牌APUJAN聯名全家便利商店　奇幻風格黑貓致敬美國懸疑小說大師愛倫坡

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)時裝品牌APUJAN和全家便利商店聯名推出《恐龍、星星與探偵遊戲》系列,奇幻風格向愛倫坡等多位古典推理作家致敬。

時裝品牌 APUJAN 甫將台灣女星謝怡芬Janet推上金球獎網頁,Janet身穿APUJAN最新露背高衩黑裙誠全球時尚焦點,更成為台灣第一位登上金球獎版面的女星,APUJAN這次再度出手和全家便利商店合作打造《恐龍、星星與探偵遊戲》 聯名系列。

APUJAN延續去年《翻開一頁圖畫書》的奇幻繪本風格, 這回《恐龍、星星與探偵遊戲》 聯名系列將架空世界觀的想像元素結合偵探遊戲, 推出具童趣感的廚房與後疫情時代的防疫用品。除了集點贈系列外, 更將主視覺延伸至全家甜點與濕紙巾、氣泡水等生活用品包裝, 展開一場帶有時裝元素的探偵遊戲。

聯名系列包含造型冰塊盒、單人手沖咖啡壺、隔熱布手套、 隔熱布墊和黑貓 MOON 娃娃以及防霾布口罩、口罩收納夾等期間限定商品, 品牌團隊表示於前段居家工作期間,完成多種不同類型的跨界設計, 希望能帶來更多呼應疫情時代的生活用品。

喜愛推理的 APUJAN 也透過本次合作向愛倫坡、艾勒里・昆恩、阿嘉莎・克莉斯蒂、 斯坦利・艾林等古典推理作家致敬,於各種異材質的品項中, 穿插呼應其推理作品的彩蛋,如黑貓、撲克牌、西洋棋、加上圍棋、時鐘、鑰匙,並結合品牌常見的奇幻、科幻元素— —恐龍、星星、太空船,以黑、白、灰、紅、藍為主要色系, 運用時裝緹花或印花的手法呈現。

全家甜點與生活用品系列包裝則延伸聯名主視覺, 以黑色基底穿插主題印花,偵探造型的黑貓 MOON 亦貫穿於甜點包裝上。聯名形象照延續品牌時裝秀「夢中搜查令」的合作, 特別邀請演員大元林艾璇身穿 APUJAN 的服裝,與偵探 MOON 共同演繹帶有童趣懸疑氛圍的海報視覺。

集點限量商品於 11/3-11/30 期間內開始換購。

About APUJAN

APUJAN 為旅英設計師詹朴於倫敦成立的時裝品牌, 以多樣化的針織技藝、原創布料搭配古代服飾元素為主要作品特色, 創作主題多與文學、奇幻、時間有關。 品牌創立後隨即於倫敦時裝週舉辦獨立時裝秀, 備受設計與時尚類媒體與產業關注。 具有自營網路商店與分布不同城市的通路, 並不定時於百貨通路設有品牌期間限定店。 近年陸續跨界為雲門舞集製作舞衣;與長榮航空推出機上服; 為三星、吳寶春麥方店與百年老店郭元益打造全新制服與麥當勞、 紅茶花伝及全家便利商店推出聯名商品。今年九月於倫敦時裝周官方 日程數位展出最新時裝系列〈迷宮喧囂〉。



聯名全系列



〈 星空下 〉手沖咖啡壺靈感來自拉‧威廉斯(Sa rah Williams)詩詞“ I have loved stars too fondly to be fearful of the night. ”(我太愛星辰,所以不怕黑夜),手沖咖啡壺以雷射雕刻夜晚的城市星空,搭配鑰匙輪廓把手, 留給自己一杯咖啡的安靜時刻;造型冰塊盒則收錄偵探 MOON、太空船與恐龍,增添享受飲品時的趣味。





〈 偵探 MOON 的冒險 〉冰塊盒



〈謎題與探偵遊戲〉布口罩展現後疫情時代的服裝單品,與空氣防護品牌 Xpure 淨對流合作。視覺上以線條感堆疊,融入解謎元素如西洋棋、 鑰匙和拼圖等,並推出藍、黑雙色,可於日常穿搭中自由選配,另有有推出布口罩收納夾也兼具卡夾功能,方便隨身攜帶。