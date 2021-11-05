美國參議員推「台灣嚇阻法案」 每年20億美金助台自衛抗中

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）中國對台灣威脅與日俱增，美國參議院外委會幾位共和黨籍參議員於美東時間4日聯合提出「台灣嚇阻法案」，每年提撥20億美元（約新台幣558億元）助台提升自衛能力抵禦中國入侵。

「台灣嚇阻法案」（Taiwan Deterrence Act）要求在台灣有相對應的國防支出，並在台北與華府同意規劃長期發展下，於2023至2032財政年度由國務院提供20億美元「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）。所謂外國軍事融資，即讓他國能購買美製武器和防禦裝備的美國補助和貸款。

法案內容包含修訂該國武器出口管制法（Arms Export Control Act），以便更容易將武器轉讓給台灣；法案生效180天內，國務卿與國防部長須向國會相關委員會遞交年度報告，說明台灣促進自我防衛能力的評估。

法案內文寫道：「為維護美國作為民主價值與自由市場原則捍衛者的公信力，台灣的防禦至關重要。台灣人民與政府體現了這樣的價值與原則。」

這項法案的主要提案人是友台的參議院外交委員會共和黨首席議員里契（Jim Risch），共同提案人則包括共和黨籍參議員克雷波、柯寧、海格提、羅姆尼和盧比歐。

里契表示，保衛台灣對整個印太地區未來和平與安全至關重要，這項法案授權每年為台灣提供20億美元外國軍事融資。「然而這並非空白支票，該項融資取決於台灣承諾進一步建立可靠防禦舉措，這也台灣總統蔡英文的倡議。」

盧比歐（Marco Rubio）則表示，隨著北京持續對美國在印太地區利益構成直接威脅，台灣獲得必要工具自我防衛十分重要。他很自豪能與其他參議員共同提出這項法案，透過提供急需的軍事資金援助強化台灣國防。

儘管提案議員並非多數，該法案仍加強了國會施壓民主黨籍總統拜登（Joe Biden）的力道，要求拜登更大膽地行動，以強化與民主台灣的關係。這項法案也將改善與台灣的軍事交流，擴大台灣軍事人員赴美接受專業軍事教育和技術訓練的機會。

美國敦促台灣進行國防改革，以聚焦在提升部隊機動性與更難遭受攻擊的能力，同時也要確保維持強大後備戰力。

「台灣嚇阻法案」是繼參院軍委會參議員霍利（Josh Hawley）2日提出「武裝台灣法案」（Arm Taiwan Act of 2021）後，美國參議員3天內提出的第2項類似法案。

「武裝台灣法案」主要是為台灣安全援助計畫於2023至2027財政年度每年提撥30億美元預算給國防部規劃建立的台灣安全援助倡議（Taiwan Security Assistance Initiative），以加速台灣部署需要的不對稱防衛能力。