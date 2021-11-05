檢調獲報，中山醫院前院長李偉政、現任副院長李世明（圖）等疑涉嫌勾結旅行社，讓中國籍人士假借健檢到台灣。北檢4日約談李偉政、李世明等5人，... 檢調獲報，中山醫院前院長李偉政、現任副院長李世明（圖）等疑涉嫌勾結旅行社，讓中國籍人士假借健檢到台灣。北檢4日約談李偉政、李世明等5人，檢察官複訊後，5日諭令李偉政、李世明各新台幣200萬元交保。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）檢調獲報北市中山醫院疑涉嫌勾結旅行社，讓中國人士假借健檢到台灣。北檢昨(4日) 約談前院長李偉政、現任副院長李世明等5人，檢察官今天(5日) 諭令李偉政、李世明各新台幣200萬元交保。

李偉政(上圖) 交保離開台北地方檢察署時，面對媒體詢問是否涉案等問題，僅不斷回答「謝謝你們」、「大家很辛苦」；李世明則不發一語。

內政部移民署南區事務大隊台南市專勤隊、法務部調查局台南市調查處偵辦一起中國女子非法到台灣賣淫案，發現女子以健康檢查名義入境，卻暗中賣淫接客，移民署與調查局清查後，懷疑女子疑以不實單據申請到台灣健檢，報請北檢指揮偵辦。

檢調查出李偉政、李世明等被控自民國105年到108年間，疑勾結旅行社人員開立不實單據，讓中國人士假借健檢名義申請到台灣，再從中獲利，至少10人被查獲與申請來台醫美健檢目的不符，涉嫌違反台灣地區與中國地區人民關係條例及中華民國刑法行使業務上登載不實文書罪嫌。

北檢昨指揮台南專勤隊、台南市調處搜索4處，約談李偉政、李世明、沈姓女子、旅行社業者徐姓女子及蔡姓男子等說明。

檢察官複訊後，諭令李偉政、李世明各200萬元交保、沈姓女子10萬元交保、徐姓女子及蔡姓男子各30萬元交保。

檢調調查，依相關規定，中國人士申請來台從事健康檢查及美容醫學，開立收據的醫療機構為醫學中心者，每人不得低於新台幣2萬元；非醫學中心者，每人不得低於1萬5000元。

檢調發現這些申請來台健檢的中客，有些人並未實際進行健檢，有些人則是來台後實際的健檢消費未達到1萬5000元（非醫學中心的健檢低消）的門檻，甚至有些人根本沒有實際到醫院健檢；這些人當初憑醫院所核發的足額醫療收據提出申請，獲准入境後的行程卻被查出與申請來台目的不符，成為治安死角。

假健檢名義讓中國人到台灣從事違法行為 北市中山醫院前院長與現任副院長各200萬交保