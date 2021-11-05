中國禁台灣釋迦蓮霧鳳梨　台灣尋WTO提特定貿易關切

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)中國禁止進口台灣釋迦、蓮霧，台灣向世貿組織（WTO）提出「特定貿易關切」（specific trade concern，STC），下一步備受矚目。

中央社報導，世界貿易組織（WTO）3日舉行食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）例會，常駐世貿代表羅昌發針對中國禁止台灣進口鳳梨、釋迦、蓮霧提出「特定貿易關切」（STC），強調欠缺科學依據，逾越WTO協定所規範的必要程度，而中方回應害蟲是事實，所為符合規範。

中國禁止輸入台灣釋迦、蓮霧後，我方多次希望進行理性科學對話，必須提出相關證據，但中國都是「已讀不回」，農委會主委陳吉仲4日在立法院受訪時則強調「我方把整個處理過程及依照相關國際遊戲規則跟中國講得很清楚，期待後續中國有正式的更好回應」。

《自由》引述多次助台在WTO訴訟的禾同國際法律事務所律師李柏青說法，STC排入SPS會議議程，台灣將在會議上口頭對「中國禁台灣釋迦、蓮霧進口」一事表示抗議，中國須現場口頭回應，其他國也可在會上對此事發言，若某國農產品同受中國限制，可能會發言支持，或也僅客觀鼓勵雙方循合法程序解決爭議，WTO會將SPS會議發言納入紀錄並公開，但STC不會有結論、不具法律效果，「簡單來說，就是希望其他會員國評評理。」

WTO會員國若發生貿易紛爭，正式法律程序是要求進入爭端解決機制，主要流程包括：雙邊諮商（Request for Consultations）、成立爭端解決小組（Panel）、上訴（Appellate Body）等。

雙邊諮商階段有60天，若被控國無回應，則原告國可要求成立爭端解決小組，若「爭端解決小組」類似一審，「上訴」就是二審，進入這個階段時，會從7位法官中指定3位審理上訴案件。

提起爭端解決機制另一個立即效果是讓受害國向國際發聲，例如中國今年對澳洲葡萄酒課徵反傾銷稅，澳洲告上WTO，10月已成立爭端解決小組，讓全世界關注中國的經濟脅迫。