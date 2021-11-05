台灣年逾50歲近半數有「肌少症」風險　醫：肌肉流失免疫力也會下降

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）前陣子本土疫情爆發，居家防疫受限了大家的生活與飲食模式，也加劇國人肌少症風險！台灣家庭醫學醫學會黃信彰理事長提醒，肌肉量減少，免疫力也會隨之下滑，無形間提高染疫風險，且放任肌肉流失，晚年臥床機率也會大幅提升。

台灣「肌少症風險」首度公開：50歲以上民眾整體風險逾4成6 及早部屬是降低風險的關鍵

根據亞培台灣與家庭醫學醫學會在疫情期間2020年10月至2021年6月的9個月期間的調查，受訪者為1322位50歲以上民眾，以亞洲肌少症共識會指標作為風險評估基準，並透過食量變化程度、是否飲用均衡營養補充品、運動頻率等變因，調查台灣肌少症風險原因。

肌肉量減少，免疫力也會隨之下滑，無形間提高染疫風險。

黃信彰依調查指出，全台超過4成6的研究對象有肌少症風險，出乎意料的高，意謂著國人應積極採取行動，改善肌少症風險。此外，40歲後肌肉會以每年平均8%的速度流失，40歲至80歲間可能高達40%肌肉已流失，年輕時超前部屬，才能搶得健康先「肌」。

此外，肌肉不僅能維持生活自理能力，也能活化免疫細胞，也就是說，隨著肌肉流失，免疫力也會下降，肺炎死亡的風險也會增加。

員榮醫院醫療體系家庭醫學科黎雨青醫師指出，此調查結果也打破國人對於肌少症風險與增肌的二大迷思，顛覆國人營養補充的觀念：

迷思1：男性肌肉多、肌少症風險低？ 調查揭露：男「失肌」比女多、不到2人就1人有風險！

國人普遍認為，肌肉較多的男性，肌少症風險一定更低，但調查結果顯示，男性風險(51%)其實高於女性(43%)，且不到2人就1人具風險。

黎雨青分析，男性因天生賀爾蒙關係，肌肉組成表現會維持的比較好，但隨著年紀增加，荷爾蒙改變，維持肌肉量更需要仰賴後天努力，而其中的關鍵，絕不只有民眾直觀想到的運動，飲食均衡、攝取充足的肌肉生成原料也是一大重點，否則隨年紀增長，肌肉恐會更明顯流失。

調查揭露，男肌少症風險比女性高。

迷思2：年紀大吃少一點才健康？ 調查顯示：食量開始輕微下降，肌少症風險從38%提升至64%

此次的「肌少症風險調查」中，也透過由調查者自評近三個月內是否有非減肥，而是因食慾不振、消化問題、咀嚼或吞嚥困難等原因，導致食量降低，試圖了解食量與肌少症風險的關聯。統計結果發現，只要食量輕微減少，其肌少症風險就會從38%攀升至64%。

放任肌肉流失晚年恐受病痛折磨逾8年 預防勝於治療

據衛生福利部統計，國人108年平均壽命雖達到80.8歲，但「平均健康餘命」僅72.4歲，代表民眾餘生平均有8.4年受病痛所苦，導致國人無法安享晚年的關鍵之一就是肌肉流失。

黃信彰說，隨著肌肉流失，行動力將逐漸退化，一旦進展成肌少症，臥床機率便會大幅提升，日常自理能力與生活品質溜滑梯般直直落，還可能加劇糖尿病等代謝性疾病，引起感染、肺炎等併發症。

因此，除了長輩外，40歲以後的民眾也應開始注意肌肉流失，建議日常多運動維持活動力，上健身房、舉啞鈴、毛巾操等阻力運動，同時注意飲食均衡，多攝取好吸收的蛋白質食物，都是維持肌肉量的好方法。

40歲以後除了維持運動習慣外，均衡飲食，加強營養才能維持充足肌肉量。