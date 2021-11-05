美國聯準會示意不升息、英國基準利率不變•歐股收高　台股5日早盤一度大漲123.8點 衝破17200關卡

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美國科技股4日收高，那斯達克指數上漲128.73點，漲幅0.81%，費城半導體指數更勁揚3.5%。台股今天(5日) 同步走高，早盤指數一度衝破17200點關卡，上漲123.8點。

威盛及100%持股子公司Centaur Technology與美商英特爾（Intel）簽署契約，英特爾將斥資1.25億美元，延攬威盛集團從事CPU研發的Centaur部分員工，激勵威盛股價開盤跳空開高，達新台幣71元，上漲5.65%。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲3.78美元，收在117.79美元，漲幅約3.32%，台積電今天股價止跌強彈，開盤跳空達新台幣598元，上漲11元，市值增加2852億元，攀高至15.5兆元，並貢獻大盤指數約92點。

其餘聯電、聯發科等股價也有不錯表現，整體電子類股指數一度漲逾1%，為推升大盤走高的最大動力。

美國聯邦準備理事會（Fed）4日示意不急著升息，讓投資人寬心，同時英國央行英格蘭銀行（BoE）仍將基準利率維持在創紀錄低點不變，歐洲主要股市4日都收高。

倫敦FTSE 100指數上漲31.02點或0.43%，以7279.91點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚69.67點或0.44%，收在16029.65點。法新社稱，這是該指數首度收在16000點以上。

巴黎CAC 40指數揚升37.14點或0.53%，收6987.79點，連續第3個交易日收盤創紀錄。

美國科技股4日收高。台股5日開盤前法人即預期，台股可望同步走高，指數有機會挑戰17200點關卡。中央社引述法人表示，台股與美國科技股連動性高，預期可望隨著同步走高，指數應可突破17100點關卡，不排除有機會進一步挑戰17200點。

高通（Qualcomm）發布強勁財測，股價飆漲12.73%，帶動晶片類股大漲。那斯達克指數上揚128.73點，漲幅0.81%，收15940.31點，收在歷史新高；費城半導體指數勁揚125.59點，漲幅3.5%。

標準普爾指數上漲19.49點，漲幅0.42%，收4680.06點，收在歷史新高；道瓊工業指數下跌33.35點，跌幅約0.09%。

國內外產業訊息方面，面板驅動IC廠聯詠預期，在消費性產品需求趨緩，商用筆記型電腦等需求依然不錯下，第4季營收將約新台幣360億至370億元，將季減約5%。

觸控晶片廠義隆電第4季營運展望保守，預期受Chromebook需求不如預期影響，季營收將約41億至43億元，將季減13.6%至17.6%。

晶圓代工廠聯電10月營收攀高至191.58億元，一舉創下單月營收歷史新高紀錄。

遠傳電信第3季稅後淨利33.65億元，每股純益1.03元，財測達成率110.2%。台灣大哥大第3季稅後淨利28.4億元，與第2季持平，每股盈餘1元。