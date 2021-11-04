中國「零容忍」防疫措施再強化 以應對武漢爆發疫情以來最嚴重本土傳播

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）自2019年底中國武漢爆發新冠肺炎至今，中國正在努力控制近期最嚴重的本土傳播。自10月中旬爆發以來，中國31個省中已有19個省通報本土確診，疫情發展快速。

根據CNN，中國國家衛生局週三（3日）通報了93例新增確診病例，雖然和許多國家比起來不算嚴重，然而這卻是中國三個月以來最高的每日確診數。根據官媒《環球時報》報導，自10月中旬疫情爆發以來，全國已通報約500例病例。

中國為了防範新冠肺炎國內疫情延燒，並防堵傳播力極高的Delta變種病毒的傳播，18個月以來皆實施嚴格的邊境防疫措施及簽證管制，主張「零容忍」或「清零」的防疫措施，盼能徹底阻擋新冠肺炎病毒入侵。

中國嚴格的防疫管制包含入境須隔離三周，此一措施已讓不少外國商務人士卻步，中國民航總局29日更宣布，將從10月31日開始至明年3月26日結束的冬春季節，大幅調整國內外客貨運航班，其中進出中國的國際客運航班從夏季的每週644航班下調至408航班。

外媒指出，此次疫情始於10月16日，一個在中國北方旅行的上海長者旅行團中發現了有人突破性感染，相關感染者將病毒持續蔓延到北部各省，接下來的一周，國家衛生委員會立刻發出警告，表示中國北部和西北部的疫情正在迅速擴大。

中國對此相當緊張，立即採取大規模核酸檢測、快速封鎖、隔離和跨省旅遊活動。一旦有人確診，周遭的居民和遊客都會被禁止離開，直到所有人都檢測完畢。針對違規者，警方也對實施刑事拘留，相當嚴格。

對於中國的反應，許多人認為病毒傳播速度很快，隨著疫情爆發更頻繁、持續時間更長，「零容忍」政策的可持續性備受質疑。

中國2021年曾於不同時段爆發疫情。(圖/路透社)