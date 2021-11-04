歐洲議會代表團拜會蔡英文 代表團主席：盼向台灣取經對抗威脅

蔡英文總統今（4）日上午在總統府接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特別委員會籌組代表團。（圖／總統府） 蔡英文總統今（4）日上午在總統府接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特別委員會籌組代表團。（圖／總統府）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）台灣總統蔡英文今（4）日於總統府接見歐洲議會首度派遣來台的官方代表團，意義重大。雙方就對抗假訊息進行交流，蔡英文盼雙方深化夥伴關係，代表團主席古斯曼則表示，本次官方團到訪凸顯對民主台灣的重視，盼向台灣取經對抗威權威脅，雙方須進一步具體促進高層的會面與交流。

蔡英文上午會晤歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特別委員會籌組代表團，歡迎古斯曼（Raphaël Glucksmann）主席率團來訪，她表示這是歐洲議會史上第一次派遣官方代表團訪問台灣，意義非凡。

蔡英文提及，上個月歐洲議會首次高票通過了「台歐盟政治關係暨合作」（EU-Taiwan political relations and cooperation）報告，支持率更高達86.3%，是歐洲議會本屆會期支持率第二高的報告。

蔡也指出，台灣與捷克剛簽署合作瞭解備忘錄，深化資安合作，攜手抵禦駭客攻擊。這次歐洲議會來訪，期待可以與之建立對抗假訊息的民主聯盟。 他進一步提及台美日共同建立的「全球合作暨訓練架構」（GCTF），澳洲也正式加入，一同合作打擊網路犯罪，防範假訊息的危害。今年9月也首度GCTF首度移師歐洲，於捷克舉行以全球供應鏈重組為主題的研討會。

蔡英文說，「在對抗假訊息上，台灣也願意跟歐洲朋友分享經驗，深化彼此的夥伴關係，一起來確保民主自由的生活方式。」

古斯曼指出，歐洲議會第一次派遣官方代表團訪台，顯示台灣的民主在他們所代表的歐洲公民心中有多麼的重要，並稱之為「全世界所有熱愛民主的人士都應該要珍惜並捍衛的寶藏。」

古斯曼表示，此次前來是要傳遞，「台灣並不孤單」。歐洲會與台灣站在同一陣線，一同捍衛自由、法治與人性的尊嚴。「台歐盟政治關係暨合作」報告也指出，臺灣與歐盟理念相近，是關鍵夥伴、民主盟友。

「未來應持續增進歐盟與台灣在經濟、科學、文化、政治及人民之間的交流、會面與合作，包含最高層級的互動，」古斯曼說道，並表示此行來訪是雙方高層交流的開端。

古斯曼稱，台灣面對壓力與攻勢，依舊成就令人讚嘆的民主，非常值得尊敬。歐盟也面對來自威權政體的大規模攻勢，盼向台灣取經對抗威脅。

古斯曼表示，現在正是歐盟表態與台灣站在同一陣線的時刻。訪團此行來訪是雙方交流的關鍵首步，接下來需要的是更進一步具體促進高層的會面與交流，持續加深歐盟與台灣之間的夥伴關係。

總統府指出，訪賓還包括曾任立陶宛總理的庫畢斯（Andrius Kubilius）、葛芮若（Markéta Gregorová）、施依德（Andreas Schieder）、奧弗斯（Petras Auštrevičius）、奇裘斯（Georgios Kyrtsos）、德歐斯（Marco Dreosto）等跨黨團歐洲議會議員，以及歐洲議會秘書總處官員，歐洲經貿辦事處副處長馬威杰（Guillermo Martinez）也陪同前來。