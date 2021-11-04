民進黨台灣縣市長候選人提名條例「反民主」！游盈隆：重演2019年野蠻戲碼

游盈隆痛批作為民進黨黨主席的蔡英文不斷擴權，擴張到今日22縣市中19縣市長候選人由黨主席徵召的局面。 游盈隆痛批作為民進黨黨主席的蔡英文不斷擴權，擴張到今日22縣市中19縣市長候選人由黨主席徵召的局面。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台灣民意調查基金會董事長游盈隆日前發文，指民進黨恐怕無法堅持黨內民主的十字架去跳過黨內初選，擴大授權黨主席蔡英文徵召縣市長及立法委員候選人，如今驗證他的擔憂成真，他怒批民進黨「完全不顧制度的穩定性，心中無黨員、無制度、無法治」，「對不起絕大多數善良死忠的黨員，對不起廣大長期民進黨支持者，也對不起民主進步的黨名」。

3日民進黨中執會通過「2022提名條例」，6都16縣市長候選人，除屏東縣、基隆市、新竹市之外，完全由蔡英文總統兼黨主席徵召，形式上再由中執會通過。游盈隆坦言，第一時間得知這項訊息時心情瞬間跌入萬丈深淵，並在粉絲專頁重炮抨擊：「民進黨通不過魔鬼的試探，放棄黨內民主的十字架，投靠撒旦，黨內民主已死」。游也指民進黨秘書長林錫耀的辯解可笑也站不住腳。

民進黨選舉的民主黨内初選，縣市長及立法委員的初選應該是由該縣市的黨代表鑑定候選人的資格並公告初選候選人名單，再由該縣市的全體黨員選舉產生候選人，最後由中執會佈達縣市長及立委候選人名單，但新制通過後，顯然未來徵召將由蔡總統兼黨主席一人決定。

游盈隆指這種「反民主」的操作很熟悉，因為早在2019年民進黨中執會違法改變已經公告的總統初選辦法，當賴清德與蔡英文都完成登記程序，繳交保證金後，中執會就任意延長初選時間，變更民調規則，然後辯稱程序符合「黨內民主」程序，而如今通過「2022提名條例」，「不過是當年掌權的同一幫人，再度按耐不住「反民主的衝動」，受不了權力的飢渴，演出的同樣戲碼」。

游盈隆直指，這種不問內容，只問程序，就宣稱是符合黨內民主地說法，是完全缺乏「法治（rule of law)」素養的野蠻說詞。他強調，不是凡中執會通過的決議，都是民主且合法的決議。他說，所謂「因應情勢變化隨時修正黨的提名辦法」，是在掩飾擴權的事實，造就如今民進黨黨主席不斷擴權，擴張到今天22縣市中19縣市長候選人由黨主席徵召的局面。

游盈隆痛批，「民進黨才剛過創黨35年生日，就放棄黨內民主的十字架，背叛創黨核心價值，對不起黨外及創黨先賢先烈，對不起絕大多數善良死忠的黨員，對不起廣大長期民進黨支持者，也對不起民主進步的黨名」。