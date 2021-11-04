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【總理與我】中國網球名將彭帥與高官爆不倫戀 網路全面封殺連韓劇都遭殃

彭帥怒指張高麗「玩玩想不要就不要了」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/04 17:31
中國網球好手彭帥2019年參加美國公開賽畫面（圖／美聯社）  

中國網球好手彭帥2019年參加美國公開賽畫面（圖／美聯社）  

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國網球好手彭帥，2日在微博以一封公開信，控訴前國務院總理張高麗強迫上床、始亂終棄。文章一出，在輿論界投下震撼彈，不意外地，所有關鍵或敏感字眼全遭審查封鎖，箝制言論的程度堪稱史上之最。

這封長達1,600字的公開信，以第一人稱口吻，洋洋灑灑揭露今年35歲的彭帥與75歲的前總理張高麗，多年來剪不斷理還亂的不倫戀。爆料內容之聳動，句句令人心驚，包括強制性行為、玩玩就消失、張之妻子康潔默許又羞辱猶如「甄嬛傳皇后」等指控。一個是位高權重的高官，一個是體育界的明星，事件真假猶未可知，卻已在論壇引發海嘯。

中國本就不容敏感話題討論空間，遑論觸及權力核心。張高麗於2012至2017年間擔任中共中央政治局常委，也就是中共最高領導班子，並於2013至2018年間國務院副總理。如此人物，即便退休，也是不可碰觸的神秘存在，無怪乎控訴信2日晚間10時才發布，半小時內就被消失無蹤。

根據CNN，在審查機器的全面啟動下，彭帥的微博帳號已無法搜尋，她此前的貼文也無從留言，而與公開信相關的擷圖與討論更是被抹得一乾二淨。尤有甚者，微博的一個網球專頁關閉了留言功能，任何疑似指涉醜聞的評論皆遭移除，連韓劇《總理與我》都在影評網站豆瓣網被下架，顯然是受到池魚之殃。

如此迅雷不及掩耳與鋪天蓋地的掃蕩，顯見中共對#MeToo運動有著赤裸裸的雙重標準。日前華裔加拿大人吳亦凡（Kris Wu）因涉強姦罪被捕，帳號遭禁、作品下架，在微博上炒得沸沸揚揚，連官媒都跳出來糾正，要名人檢點自重，更引發了一波打擊「劣跡藝人」的娛樂圈整飭行動。

彭帥曾與台灣搭檔謝淑薇拿下溫網與法網冠軍，專業能力可圈可點，但紐約女權分子Lv指出，此事件之所以引發廣泛同情，在於就算是如此優秀的人物，都無法擺脫中國女性長年遭受的不平等困境。

彭帥在信中說不惜「以卵擊石」、「飛蛾撲火」說出真相。事件真偽難以評斷，但在自揭不堪後，會有什麼樣的未來等著她，無人知曉。

【總理與我】中國網球名將彭帥與高官爆不倫戀 網路全面封殺連韓劇都遭殃
（彭帥微博貼文已刪除）
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更新時間 : 2021-11-04 17:45 GMT+08:00

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