特斯拉執行長馬斯克推特發中文曹植「七步詩」 網友一頭霧水

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）特斯拉及SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）近期在推特上發佈中文詩詞，內容正是曹植形容兄弟鬩牆的「七步詩」，引發全球網友一頭霧水，特斯拉與SpaceX目前沒有對此作出回應。

1日馬斯克在推特發文，首句為「Humankind（人類）」，接著則是曹植「七步詩」的內容「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急」，一文已超過18萬個讚，也讓許多人開始猜測馬斯克這篇貼文背後的意思。

在這篇推文底下，許多外國網友表示一頭霧水，紛紛留言詢問這到底是什麼意思，要求馬斯克翻譯，而今週刊則指出，有網友猜測，馬斯克此篇貼文是在暗喻「狗狗幣」與「柴犬幣」之間的關係，有人則認為根據近期的新聞，馬斯克也有可能是在指近期被聯合國點名捐錢一事。

日前CNN引述聯合國（United Nations, UN）世界糧食計劃署（World Food Programme, WFP）署長David Beasley發言，指出世界首富們若能捐出一部分財產，就能解決全球飢荒問題。點名馬斯克、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。

即使目前馬斯克發布這篇貼文的意圖仍不得而知，不過馬斯克特地用中文發文，讓外媒猜想這和他期望與中國打好關係的目的有關。CNN指出，長期以來，馬斯克一直對中國文化表現出濃厚的興趣，他也曾稱讚中國的效率，並投入巨資將中國打造成特斯拉的最大市場之一。

此外，幾個月前，這位世界首富罕見地接受了一家中國國家廣播公司的採訪，對北京大加讚賞，並吹捧中國將「成為世界上最大的經濟體」。馬斯克更預測，中國最終將成為特斯拉最重要的市場。