中華電信5G應用服務由新生代創作樂團告五人擔任社群大使

中華電信豐富的5G應用服務圈粉無數，今(4) 日宣布邀請新生代創作樂團「告五人」 擔任中華電信5G應用服務社群大使， 力推中華電信精采多元的5G應用服務，無論是4K高畫質影視、 高音質無損音樂、AR電子書閱讀、雲端遊戲，以及AR/ VR應用，皆能滿足廣大客戶對智慧娛樂生活圈的想像， 實現精采5G智慧生活。

中華電信行動通信分公司總經理簡志誠表示， 中華電信率先領航台灣進入5G時代，以4G/5G最大頻寬、 最廣涵蓋的優勢，致力於發展豐富多元的5G創新應用服務。 很榮幸邀請知名樂團告五人擔任5G應用服務社群大使， 一起體驗並分享最精采的中華電信5G娛樂服務， 搭配榮獲國際權威測速機構Speedtest®評比台灣第一名的 5G網速和行動網路涵蓋，讓中華電信成為最強的5G娛樂神隊友。

受疫情影響，新生代創作樂團「告五人」 坦言今年團員居家時間拉長，更有時間沈浸於各自的興趣當中。 平時喜愛打遊戲、追劇的告五人， 透過Hami雲端遊戲暢玩上百款主機級遊戲大作， 不需另外下載與購買讓主唱犬青大讚超方便！Hami Video則提供上萬部精彩電影和上百台電視節目， 搭配中華電信5G網速追劇順暢不卡網， 4K高畫質也讓觀影體驗更加賞心悅目。還有Hami Video 4D全視角看賽事直播，告五人大呼根本就像在現場觀賽， 一起享受打球的快感，贏球的狂歡，看得很過癮。

中華電信豐富的5G應用服務完美提供不同娛樂體驗，Hami Video「影視雙享包」祭出月租5折超值優惠價$188元( 原價$367元，租期24/30/36個月)， 訂閱即可隨選隨看電視館超過90個頻道、影劇館萬部電影戲劇， 每月再享額外最高8GB行動上網量！另外還有好康三部曲方案， 搭配中華電信備受肯定的NO.1行動網路品質， 輕鬆體驗KKBOX Hi-Fi無損音質、Hami Video 4K影視/多視角轉播、Hami書城AR電子書、Hami VR、Hami雲端遊戲、AR動滋動等創新應用服務， 享受5G時代精采視聽娛樂！