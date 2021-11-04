新北公幼契約進用教保員甄選11/5網路報名 111學年起將增列加分機制　

新北市110學年度第2學期公立幼兒園契約進用教保員甄選將於明(5)日起開始報名，新北政府教育局歡迎對幼教工作有理想、有熱情的夥伴一起加入工作行列，並將於111學年度起特別針對英語專長及臨時人員教保員轉換身分增列加分機制，期待專業夥伴加入讓新北幼教持續發光發熱。
教育局表示，110學年度2學期公立幼兒園契約進用教保員甄選分為初試及複試兩階段，初試日期訂於2021年12月5日、複試日期訂於2022年1月9日辦理，初試一律採網路報名，網路報名時間為2021年11月5日上午8時起至2021年11月12日中午12時止；複試採現場報名並辦理資格審查，報名時間為2021年12月16日上午9時至下午4時。另廚工採現場報名並辦理資格審查，報名時間為2021年12月1日上午9時至12時，另於2022年1月8日辦理甄選；職員及護理人員亦採現場報名並辦理資格審查，報名時間為2021年12月16日上午9時至下午4時，另於2022年1月9日辦理甄選。
教育局表示，考試期間為因應新型冠狀病毒防疫需求，請應考人提前進入試場，配合量測體溫、檢驗身分、記得自備口罩並於考試期間全程佩戴。另外，這次契約進用教保員甄選初試及複試皆限制陪考人陪考，如果應考人有特殊需要，請事先提出陪考人申請。
教育局指出，為鼓勵專業夥伴加入幼教行列，考試制度將於111學年度有兩項新的加分機制變革。配合2030雙語國家政策，幼兒園以部分時間融入教保活動課程進行外語教學，增加公立幼兒園契約進用教保員初試英語加分機制，招收具英語生活化教學能力之教保員，若英語能力符合相當於CEF語言參考架構B2級者，初試直接加2分。同時因應幼托整合，為提升教保服務品質，幼教現場的臨時人員教保員，鼓勵其轉換成契約進用教保員身分，若出具101學年度以後服務於新北市公立幼兒園之服務證明，初試最高加6分。
教育局也提醒，本年度若有意願報名參加甄選，可至教育局網站教育公告區、新北巿幼兒教育資源網或教師聯合甄選報名系統(https://career.ntpc.edu.tw/)下載簡章，並於網路報名時間至新北巿教師聯合甄選報名系統報名及繳費，相關期程及報考資格等資訊請參閱簡章內容，歡迎對教育工作有熱情的夥伴加入幼教行列。