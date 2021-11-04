新北公幼契約進用教保員甄選11/5網路報名 111學年起將增列加分機制　

新北市110學年度第2學期公立幼兒園契約進用教保 員甄選將於明(5)日起開始報名，新北政府教育局歡迎對幼教工作有理想、 有熱情的夥伴一起加入工作行列，並將於111學年度起特別針對英 語專長及臨時人員教保員轉換身分增列加分機制，期待專業夥伴加入 讓新北幼教持續發光發熱。

教育局表示，110學年度2學期公立幼兒園契約進用教保 員甄選分為初試及複試兩階段，初試日期訂於2021年12月5日、複試日期訂於2022年1月9日辦理， 初試一律採網路報名，網路報名時間為2021年11月5日上午8時起至2021年11月12日中午12時 止；複試採現場報名並辦理資格審查，報名時間為2021年12月1 6日上午9時至下午4時。 另廚工採現場報名並辦理資格審查，報名時間為2021年12月1日上午9時至12時，另於2022年1月8日辦理甄選； 職員及護理人員亦採現場報名並辦理資格審查，報名時間為2021年 12月16日上午9時至下午4時，另於2022年1月9 日辦理甄選。

教育局表示，考試期間為因應新型冠狀病毒防疫需求，請應考人提前進入試場， 配合量測體溫、檢驗身分、記得自備口罩並於考試期間全程佩戴。 另外，這次契約進用教保員甄選初試及複試皆限制陪考人陪考， 如果應考人有特殊需要，請事先提出陪考人申請。

教育局指出，為鼓勵專業夥伴加入幼教行列，考試制度將於11 1學年度有兩項新的加分機制變革。配合2030雙語國家政策， 幼兒園以部分時間融入教保活動課程進行外語教學， 增加公立幼兒園契約進用教保員初試英語加分機制， 招收具英語生活化教學能力之教保員，若英語能力符合相當於CEF 語言參考架構B2級者，初試直接加2分。同時因應幼托整合， 為提升教保服務品質，幼教現場的臨時人員教保員， 鼓勵其轉換成契約進用教保員身分，若出具101學年度以後服務於新北市公立幼兒園之服務證明，初試最高加6分。

教育局也提醒，本年度若有意願報名參加甄選，可至教育局網站教育 公告區、新北巿幼兒教育資源網或教師聯合甄選報名系統(http s://career.ntpc.edu.tw/)下載簡章， 並於網路報名時間至新北巿教師聯合甄選報名系統報名及繳費， 相關期程及報考資格等資訊請參閱簡章內容，歡迎對教育工作有熱情 的夥伴加入幼教行列。