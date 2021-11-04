富邦證券提供133檔 台股/ETF定期定額標的供投資人選擇

2021年下半年台股回檔修正、震盪幅度擴大， 已不若上半年價量齊揚的一片多頭榮景。 一般投資人若是擔心市場波動的風險， 可以考慮以穩健投入的定期定額方式參與台股市場， 長期下來能夠將風險及成本有效攤平， 定期定額成為隨時進場的最佳選擇。富邦證券提供81檔台股及52 檔 ETF，共計133檔扣款標的，投資人可依據自己的投資屬性， 選擇適合自己的投資類股，每月最低只要1000元就可以開始投資 。

受惠於去年台股大熱，大量散戶投資人湧入證券投資市場。 其中又以過往少見的高比率年輕族群最受市場注目。 在台股近期持續下跌、投資人信心下降的情況下，除了觀察到過去一年來旗下年輕客群大幅增長， 衍生小額投資標的的需求，也觀察到投資人在股市冷卻後， 追求穩定投資標的的傾向，9月台股市場日均值雖較8月減少17% ，然而定期定額成交量卻是逆勢成長5%。自今年10/16起，富邦證券一舉追加46檔 定期定額扣款之標的， 期望提供小資投資人一個便利且全方位的定期定額投資管道。

定期定額的投資方式是無需考慮進場時間點， 讓投資人不論是在指數高檔或是回檔修正時， 都可隨時扣款參與台股投資，利用長期穩健投入攤平成本及風險， 穩定且逐步累積財富。再者， 富邦證券提供低門檻的定期定額扣款金額，每月最低只要1,000 元就可以約定扣款，並且每月有3天的扣款日可供選擇， 投資人可以依照自身需求，彈性調整自己的定期定額扣款方式。

富邦證券追加之定期定額扣款標的，遍及金融、半導體、 電子零組件、電腦週邊、傳產等產業類股，包含第一金、合庫金、 大立光等熱門標的都在追加範圍； 而早前相當受到現股當沖追捧之航運股，陽明與萬海， 也同樣在富邦這次的追加標的中。 還有未來科技發展主題的富邦未來車、 中信關鍵半導體及元大未來關鍵科技等ETF標的， 以及跨出台灣市場的元大 S&P500、國泰中國 A50、中信中國 50、元大全球未來通訊及元大全球 AI 等標的。新增標的後，將可望提供高達 81 檔台股及52檔 ETF，共計133檔扣款標的供投資人選擇。 期望以完善的產業類股及多元ETF造福投資人， 一站式完成所需的投資配置，輕鬆理財、智慧增值自己的未來。 更多資訊，詳見富邦證券定期定額說明(https://www. fbs.com.tw/BusinessAgency/ETF1 )。

針對還沒開戶、想要立即開始參與台股市場的投資人， 富邦證券推出「新手上路富邦領航」活動， 並且不斷優化與北富銀之串接流程，希望在股市紛擾時期， 能成為客戶的財富管理好管家；即日起透過富邦證券24小時營業的 線上開戶平台，完成開戶並成交一筆台股(包含個股/ETF定期定 額及零股交易)，即可輕鬆領取momo幣200元， 台股交易滿額再月月抽最新iPhone 13 Pro，(相關活動訊息請參https://bit.ly/ 3GkOSHi)，同時，即將重磅推出業界獨家之富邦智選股AP P，透過趣味彈性的選股風格測驗，測出投資人專屬的投資屬性， 再搭配各類選股策略，最後一鍵連結至全新改版的富邦e點通下單， 富邦證券幫你把投資台股變得更簡單。