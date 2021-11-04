美國聯準會宣布縮減購債 為未來數月經濟和就業成長鋪路

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）美國聯準會（Fed）週三（3日）為推動就業復甦，重申目前高通貨膨脹「預料為暫時性」現象，儘管這種觀點存在風險，聯準會仍認為物價壓力將緩解，為未來數月經濟和就業成長鋪路。

根據路透社，儘管美國中央銀行宣布將從本月開始削減其大規模的債券購買計劃，以收回對抗新冠疫情的工具之一，不過其最新的政策聲明及主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上的言論顯示，聯準會將會保持耐性，在升息前先等待就業出現更多成長。

這項計畫主要目的是縮減「每月購買1200億美元國庫券及不動產抵押貸款證券（MBS）的規模，每月少買150億美元，預計於明年中期完全終止這些購債計畫。

美國聯準會最新政策聲明指出，與疫情有關的供需失衡和經濟活動重啟，導致部分行業、領域的物價高漲。此外聯準會也補充道，供應緊縮緩解，預計將支持經濟活動和就業持續增長，並降低通膨。

鮑爾強調，聯準會的做法是藉由低利率帶動勞動市場成長，並在疫情擴散獲得控制之前，暫不針對創造就業的極限做出判斷。

鮑爾承認，通貨膨脹高得令人不安，他將其歸咎於全球供應鏈的「動盪」，且認為這可能會持續到明年下半年，同時成為固定收入家庭或工資較低家庭的挑戰。

過去5個月來，美國通膨率為聯準會設定目標2%的兩倍之多。鮑爾表示，若此趨勢延續下去，一旦就業達成最大化，很可能達到聯準會的升息基準。

但他認為，就目前而言，聯準會將要很有「耐心」的決定何時調升目前接近於零的基準隔夜利率一事，以應對金融市場越來越多的押注。

美聯儲去年表示將允許更高的通脹率，以期鼓勵更多的就業增長，但隨著今年物價上漲，對央行對這種新方法的承諾深度的懷疑也隨之增加。