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【台灣長庚第3劑混打試驗開跑】2劑AZ搭高端、BNT、莫德納　鎖定兩大高風險族群

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/04 16:41
長庚醫院將展開疫苗第3劑混打試驗，擬收案400人。(示意圖/pixabay)

長庚醫院將展開疫苗第3劑混打試驗，擬收案400人。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）為了解國人混打新冠疫苗的保護力，長庚醫院將展開疫苗第3劑混打試驗，擬收案400名接種2劑AZ疫苗的高風險人員，並分成第3劑接種高端、輝瑞BNT、莫德納以及半量莫德納，力拚初步結果能在明年3、4月前出爐。

長庚醫院COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第3劑混打計劃，日前通過衛福部核准，將於近期正式展開混打臨床試驗，對象為接種2劑AZ疫苗具高接觸風險的第一線醫護人員，以及接觸變異株高風險的航空機組人員等，共計400人，日前通過衛福部核准，近期將正式展開臨床試驗，希望可以透過第3劑提升這些重點族群的疫苗保護力。

林口長庚醫院副院長、長庚COVID-19疫苗接種推動團隊總指揮邱政洵說明，這次計畫以單盲性臨床試驗，讓符合資格族群接種第3劑加強劑，並分成第3劑接種高端、BNT、莫德納以及半量莫德納，各收案100人，共計400人。除評估第3劑接種不同疫苗的安全性外，也會做中和抗體測量評估免疫生成性。

中央社引述邱政洵說法，大約接種後1個月開始抽血檢驗，預估3至4個月有初步結果，力拚試驗結果在明年3、4月前出爐。

林口長庚醫院院長程文俊表示，目前在林口長庚進行第2劑疫苗混打臨床試驗已收完案，將開始展開第3劑混打試驗；預期可對台灣目前因疫苗到貨不均現象提供適當政策建議，使疫苗分配及使用可以達到公衛利益的最大化。

邱政洵強調，雖各廠牌的COVID-19疫苗具良好保護力，但疫苗免疫力仍會隨時間而下降，尤其是目前全球流行最早在印度發現的Delta變種病毒，其傳染力強，免疫逃脫特性讓第3劑混打試驗勢在必行。

針對長庚加強劑混打試驗，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在疫情記者會上也做出回應，臨床試驗若有具體重要結果，會再與大眾分享，但指揮中心現階段未考量第3劑混打。
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