「第34屆台澳經濟聯席會議」臺北與布里斯班盛大召開

中華民國國際經濟合作協會（國經協會）與澳台工商委員會（Australia- Taiwan Business Council）共同主辦之「第34屆台澳（大利亞）經濟聯席會議」4日舉行實體暨線上會議，與澳大利亞．昆士蘭州．布里斯本市同步舉行，會議由國經協會澳大利亞委員會楊偉甫主任委員（台灣電力股份有限公司董事長）與澳台工商委員會涂毅國（Mr. John Toigo）主席共同主持，臺澳各界實體與會及線上參與人士超越260位。

我國經濟部王美花部長與澳大利亞貿易、旅遊和投資部部長The Hon. Dan Tehan MP特別影片致意，行政院鄧振中政務委員親臨會場致詞鼓勵，澳大利亞昆士蘭州旅遊、創新和體育部長The Hon. Stirling Hinchliffe MP則親至布里斯本市會場致詞。台灣駐澳大利亞代表處常以立大使也透過線上與會，台灣駐布里斯本台北經濟文化辦事處陶令文處長則親臨現場。澳方出席人士包含澳洲辦事處露珍怡代表（Rep. Jenny Bloomfield）、澳洲辦事處莫博仁（Deputy Rep. Brent Moore）副代表兼商務處處長、澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處劉培希（Commissioner Patrick Hafenstein）首席代表等人。

其它與會政商界人士包括：外交部亞東太平洋司周民淦司長、國經協會高志尚理事長、點晶科技股份有限公司金際遠董事長、財團法人中興工程顧問社曾參寶董事長、世界台灣商會聯合總會林見松名譽總會長、錦明實業股份有限公司蔡翔峰董事長暨總經理。另部份旅台澳商亦參與台北現場會議，業界出席踴躍。

今年會議討論主軸為－「臺澳後疫情時代貿易及投資商機論壇」，就新冠疫情後，以及因應氣候變遷企業永續發展最新情勢，就「綠能」、「循環經濟」及「生技」議題，邀請雙方專家業者提出報告，廣泛探討商機。論壇主持人為台灣經濟研究院研究一所所長陳彥豪博士及澳台工商委員會副主席The Hon. Gary Hardgrave。

會中並就今年中由晶華國際酒店代理之逹美樂披薩售與澳洲最大披薩連鎖店Domino's Pizza Enterprises Ltd. Australia(簡稱DPE)乙案, 提出分享，「特別報告：臺灣與澳大利亞的商業合作實例」，為成功實質合作案。

論壇中「綠能」議題由碧氫科技開發股份有限公司董事長雷敏宏博士、麥格理集團基礎建設暨實質資產部陳歐處長主講；「循環經濟」議題由中華經濟研究院綠色經濟研究中心副主任林俊旭博士、澳大利亞減少廢物和環境管理助理部長The Hon Trevor Evans MP；「生技」議題由財團法人生物技術開發中心執行長吳忠勳博士、澳大利亞Nucleus Network公司Mr Cameron Johnson執行長主講；「臺澳商業合作實例」則由澳大利亞達美樂公司亞太地區執行長Josh Kilimnik先生主講。

澳大利亞為我國第11大貿易夥伴，去年兩國貿易總額達112.52億美元。我商對澳洲投資累計金額為32億143萬美元，共119件投資案。澳洲對我國投資累計金額為27億6,212萬美元，共682件投資案。本屆會議邀得澳洲企業主管出席，親自解說近日甫完成的在台重要投資案例。

國經協會自1985年舉辦台澳經濟聯席會議，係促進兩國企業界溝通交流之重要平台。