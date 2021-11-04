ITF台北國際旅展11/5開跑 美福餐宿優惠32折起　展場購券再享台隆賓士滿額禮

年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」自11月5日至11月8日於南港展覽館熱烈登場，台北美福大飯店優惠盡出，最熱銷的莫過於匯集各國美味的「彩匯自助餐券」，每人最低67折720元起，品嘗豐盛的多國美食。饕客最鍾愛的「超值美食通用券」，可品嘗港台日義四大主題餐廳的精緻美味，一次購買五張，每券2,800元起，可兌換價值5,500元的餐點，甫獲得米其林一星的米香台菜餐廳亦可使用！

國內旅遊來美福度假最放鬆，首度推出「行政客房一泊一食住宿券」，超值32折優惠價5,200元即可入住萬元客房。今年特別推出「除夕圍爐饗宴券」提前部署年節餐點，每券8,888元，優惠再享台北市區免運；展場另推出「消費滿額贈」及「住宿券加購優惠」。宅在家同享優惠，美福線上旅展即日起優惠開跑，詳細內容請洽02-7722-3399或瀏覽飯店官網(www.grandmayfull.com)。

【彩匯自助餐券 雙人券即刻入手】

台北市的人氣自助餐廳「彩匯」，強調豐富的頂級食材，擁有早餐、午餐、下午茶餐，以及晚餐四個用餐時段，各個餐期皆推出超值餐券。人氣爆棚的下午餐時段，不僅擁有豐富的甜點區及精選熱菜區，當然也少不了令人食指大動的時令海鮮及爐烤牛肉，「平日超值優惠雙人券」乙張為1,560元(原價2,156元)，套券組合購買則可享有67折優惠，每人僅需720元，可選擇於早餐或者下午茶餐兩個餐期擇一使用。

午餐及晚餐時段則另外提供每位單點位上的精選主菜供擇一品嚐，有日本A5和牛、鮮嫩龍蝦等供選擇，主餐內容不定期更換。針對聚餐的族群推出套券組合，「平日午餐單人券」，每套四張每人僅要1,250元(原價1,650元)，「平日晚餐單人券」，每套四張每人也只要1,680元(原價2,200元)，76折的超值優惠享用美味又不傷荷包。彩匯自助餐廳為提供消費者安全無虞的用餐環境，餐檯料理全面加裝防護罩，並提供充氣手套機供取餐時使用，讓消費者能夠安心地大快朵頤！

【一券在手 九大美饌任君挑選】

館內台港日義四間異國餐廳，聯手推出「超值美食通用券」每張2,990元，一券在手，用舌尖遨遊世界，可品嚐到最高價值5,500元的頂級美味。一次團購五張，每張優惠價只要2,800元，折扣高達51折！港潮餐廳潮粵坊推出經典不敗的招牌菜色─「明爐香烤櫻桃鴨三吃」，針對秋冬季節推出應景的「青梅土雞火鍋」，以及為愛吃龍蝦的台灣人首度推出全新的「肉肉龍蝦餐」，可依個人口味選擇港式紅咖哩風味或川麻風味，再搭配綜合港點，好不滿足！

今年首度摘下米其林一星的米香台菜餐廳，精選「三人合菜」不缺席，納入多道受米其林評審青睞的家鄉菜色，另外也將充滿歷史底蘊的料理集結端出「經典台味米其林三饗」，以酒家菜做為主打的魷魚螺肉蒜，搭配主廚推薦的紅刺蔥牛小排，以及鹹香開胃的烏魚子炒飯！而主打義大利籍主廚坐鎮的GMT義大利餐廳，推出「義式海陸雙人套餐」，可享用香煎珍珠活龍蝦拼美國肋眼牛排，海陸雙饗一次滿足。

若想在週末擁有愜意的早午餐行程，廣受好評的「週末都會舒活雙人早午餐」，餐檯上數十款義國佳餚供自助暢享，每位另提供一道位上精緻主菜，體會道地的義式風情。擁有鐵板、炭火、桌席及鍋物等多樣主題區的晴山日本料理，由日籍主廚整合各區特色，提供「主廚特選雙人套餐」(54折)，囊括各區特色，讓食客一次品嚐豐富的味覺盛宴，同時為了即將到來的冬季，推出「日式火鍋雙人套餐」(54折)，湯底以清爽的柴魚昆布湯為主，涮上頂級的日本A5和牛及美國Prime牛小排，鮮美滋味，入口即化。一次購買5張「超值美食通用券」，團購優惠每套14,000元，每張僅要2,800元，揪友搶購最划算。

【來趟頂級國內旅遊 32折住卓越五星飯店】

國境未開，選擇周末或連續假期，住宿頂級飯店寵愛自己或親朋好友，已成為許多人的首選，位在台北大直的美福飯店，於旅展推出「行政客房一泊一食雙人券」，以超激省價5,200元，即可入住價值16,170元的頂級客房，32折的超殺優惠，不容錯過！另有「禮遇升等食宿雙人券」優惠價每券6,999元，以36折體驗卓越五星等級的住宿，再享有禮遇升等房型。著重於美食享受的消費者可選擇「行政客房一泊二食雙人券」，提供彩匯自助早餐和晚餐各兩客，以39折的優惠折扣帶走價值20,570元的餐宿好康，旅展價每張7,999元，體會賓至如歸的尊寵禮遇就趁現在！

【全館商品券 年終尾牙抽獎首選】

將體恤員工的心轉換成實際的回饋，台北美福推出「全館商品券」，單張面額2,000元，可折抵館內餐飲、住宿消費，無法實體舉辦春酒尾牙，直接發放等價票券讓同仁自由使用。此次以三組不同金額級距的套券販售，每套加碼贈送餐飲招待券或住宿券，最低折扣77折起；「套券18張」每組36,000元，另贈送全館餐飲抵用券3,000元，「套券33張」每組66,000元，提供價值16,170元的行政客房雙人住宿招待券乙張。最為划算的就是「套券48張」每組96,000元，除了加贈全館餐飲抵用券6,000元外，住宿券更升級為價值21,945元的菁英客房雙人住宿招待券乙張，為員工謀福利、替公司撙節經費，來年一定能再創佳績！

【超前部署圍爐宴 星級美味在家輕鬆嚐】

除夕圍爐宴超前部署享優惠，台北美福特別推出「除夕圍爐饗宴券」，由來自香港的行政主廚王志孚設計多道精緻佳餚與甜點，推出適合四到六人的團圓桌菜。有結合鮮味烏魚子、Q彈海蜇、滷水鴨翅及蜜汁叉燒等五福臨門燒味盤，選用鮮美龍蝦推出蒜蒜蔥沖龍蝦身，潮州風味烹調肉質鮮嫩且富含膠質的潮式豆醬燜石斑，結合牛肉、牛肚及牛筋的美福招牌料理福牛三聖聚寶盆，年夜飯一定要來一鍋象徵團圓的美福招牌湯品粵式胡椒煲雞鍋，湯底濃厚，鮮香怡人。豐富菜色還有宴會廳招牌手工菜荷葉鮑魚珍珠雞，Q彈糯米包裹土雞腿肉與鮑魚，彙聚各食材菁華，餐後搭配年節必備的年糕甜品，精緻桌菜每組原價12,800元，旅展優惠價8,888元，每券還可享台北市區免運服務。展場再推限定優惠，持國旅卡購買此券，再加贈美福酒果酥乙盒，星級好料預購享優惠。